Max Kruse erklärt Zoff mit Elias Nerlich und Co. - Spielabbruch und Eskalation in der Kreisliga

Das Spiel beider Mannschaften musste abgebrochen werden. Es gab Ausschreitungen in der Nachspielzeit. Denn in der 18. Minute (!) der Nachspielzeit gelang Delay Sports das 3:2. Durch Bilal Kamarieh. Der ehemalige Spieler aus der Hertha-Jugend jubelte provokant.

Kamarieh ist nicht nur ein Ex-Talent im Fußball, er ist auch ein bekannter Name auf den sozialen Plattform. Auf Twitch, YouTube und Co. versorgt er seine Follower regelmäßig mit Geschichten von früher und mischt in vielen aktuellen Fußball-Formaten mit.

Max Kruse: "Wenn du die Eier hast, komm vorbei"

Kruse, welcher selbst auf der Twitch-Plattform aktiv ist, sagte dazu in seinem eigenen Stream: "Das sind wieder diese Internet-Rambos. Einer hat auch meine Frau beleidigt. Ich kann da drüber stehen, die Jungs aus meiner Mannschaft sind das nicht so gewohnt. Die, die das machen: Ihr seid nicht besser als die, die da aufs Spielfeld rennen und jemanden schlagen oder Fäuste verteilen."

Der ehemalige Bundesliga-Spieler gab zudem zu, "etwas aufgewühlt" gewesen, und auf einige Beleidigungen eingestiegen zu sein. So soll er zu einem "Internet-Pöbler" gesagt haben: "Wenn du die Eier hast, ich schicke dir jetzt meine Adresse, komm vorbei, anstatt immer nur im Internet zu schreiben: 'Wenn ich dich sehe, wenn ich dich sehe." Darauf gab es aber wohl keine Antwort.

Auf den Kamarieh-Jubel angesprochen sagte er: "Es rechtfertigt trotzdem nicht das, was danach mit den Fans passiert ist. Das hat im Fußball nichts zu suchen. Emotionen gehören dazu, aber Gewalt hat im Fußball grundsätzlich nichts zu suchen, also von daher meine Entschuldigung für unsere Mannschaft, unseren Verein, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass Zuschauer den Platz stürmen. Das muss nicht, das darf nicht sein."

Abschließend kritisierte Kruse aber Kamarieh: "Provokationen müssen auch nicht sein, du gehst ja auch nicht in die Höhle des Löwen, oder in den Löwenkäfig und streichelst ihn dann oder kitzelst ihn, aber das rechtfertigt natürlich noch lange nicht, was die Zuschauer daraus machen. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und überlegen, ob das alles so richtig ist. Der Schiedsrichter hat das Spiel komplett zu Recht abgebrochen. Und jetzt wird das Sportgericht entscheiden, was dabei rauskommt."