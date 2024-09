FC Bayern München: Sportvorstand Max Eberl erklärt Ärger mit Carro

Sportvorstand Max Eberl hat in der Doppelpass-Sendung bei "Sport1" zu den aktuellen Themen beim FC Bayern München Stellung bezogen.

Max Eberl spricht nach dem klaren Sieg des FC Bayern bei Holstein Kiel über die Kritik von Dietmar Hamann an Jamal Musiala, die Trainersuche und den neuen Coach Vincent Kompany.

"Wir sollten dankbar sein für solche Spieler in der Bundesliga und dass wir die für den deutschen Fußball hoffentlich noch viele Jahre haben."

"Normalerweise müsste ich mit ihm (Hamann, d. Red.) sprechen, da wir uns ja sehr, sehr gut kennen und lange zusammengespielt haben. Ich will das Thema mit der Kritik aber gar nicht groß aufmachen… Jamal und seine Qualität sprechen für sich: Die Diskussion in Deutschland ist auch in die eindeutige Richtung gegangen, da gibt es keine zwei Meinungen."

... die Kritik von Dietmar Hamann an Jamal Musiala:

... Trainer Vincent Kompany:

"Er ist ein unglaublicher Menschenfänger. Er fühlt Fußball mit jeder Faser seines Körpers und hat dennoch eine Vision. Er macht das nicht von oben herab… Er kann es den Jungs mit Klarheit und Konsequenz vermitteln. Wir spielen jetzt aktiver, spielen hinten häufig Mann-gegen-Mann. Das ist auch der Grund, warum wir Matthijs de Ligt abgegeben haben. Wir spielen mit Risiko, gegen Kiel sind zwei Tore aus diesen Pressing-Situationen entstanden. Das ist neu, die Jungs saugen das auf. Das ist seine Qualität."

... die Trainersuche beim FC Bayern:

"Ich habe am 1. März angefangen und ich musste für den Sommer einen Trainer finden. Ich habe mir ein paar Namen von Trainern aufgeschrieben, die interessant sind, die ich kenne, die ich gescoutet habe. Bei Bayern München Trainer zu scouten, ist ein anderes Niveau als es in Gladbach war. Du hast einen ganz anderen Anspruch. Du musst einen Trainer finden, der sich dem medialen Druck und dem Erfolgsdruck stellen kann. Es hieß, uns habe Emery abgesagt, uns habe De Zerbi abgesagt. Dem haben wir nie ein Angebot gemacht. Mit Emery habe ich nicht einmal gesprochen. Er war für uns nicht der Trainer, den wir haben wollen. Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick haben abgesagt. Denen haben wir ein Angebot gemacht."

... die Absage von Julian Nagelsmann und das Bekenntnis zu Vincent Kompany:

"Julian Nagelsmann bleibt für mich ein großartiger Trainer. Warum es dann am Ende nicht funktioniert hat? Wir hatten das Gefühl, er war noch nicht am Ende bei Bayern. Früher sind alle gekommen, wenn Bayern ruft. Der Markt hat sich aber verändert. Wie du agierst, das ist deine Visitenkarte für den Markt. Und die Trainer haben auch gemerkt, dass es bei den Bayern in den letzten Jahren viele Trainerwechsel waren. Diese Visitenkarte müssen wir uns zurückerarbeiten. Vincent wird die Zeit bekommen, die er braucht. Das ist eine Aussage vom FC Bayern und nicht von Max Eberl. Wir werden gemeinsam erfolgreich sein."

... die Einschätzung, Kompany war nur die B-Lösung in der Trainerfrage:

"Das ist Quatsch. Bei Bayern München wird viel mehr begleitet, viel mehr geredet. Viele Menschen reden und kokettieren, von einem der besten Klubs der Welt ein Angebot bekommen zu haben. Irgendwann, nachdem Ralf Rangnick abgesagt hat, haben wir uns nochmal hingesetzt und sind in Medias Res gegangen mit allen Beteiligten. Vincent Kompany war von Anfang an auf unserer Liste. Er war für mich ein Riesentalent. Er ist bei Burnley mit einer unfassbaren Bilanz aus der Championship aufgestiegen. Er ist dann zwar aus der Premier League wieder abgestiegen, aber er hat seinen Spielstil immer durchgezogen, das hat mir imponiert. Wir haben die Entscheidung dann getroffen - mit allem Mut, der dazugehört."

... die neue Champions League:

"Ich bin gespannt, ich war auch ein bisschen hin- und hergerissen. Seit der Auslosung kribbelt es schon. Es ist nun ein anderes Gefühl, du spielst gegen acht Gegner - andere spielen gegen ganz andere Gegner, die haben es schon in sich. Du wirst bis zum letzten Spieltag Spannung haben. Früher standen die ersten zwei Teams nach vier Spielen meist fest - da war die Spannung oft raus."

... die öffentliche Kritik am FC Bayern nach der vergangenen Saison:

"Bayern München hat in den letzten elf Jahren mehr oder weniger alles gewonnen, in Deutschland sowieso, bis auf den Pokal. Sie haben die Champions League gewonnen und immer die Meisterschaft. Jetzt sind sie einmal nicht Meister. Die Angriffe waren für mich erwartbar. Aber mit wie viel Populismus alles sehr, sehr kritisch gesehen wurde und sehr, sehr schlecht gemacht wurde - diese Einschläge nehmen wir gerade und wollen unsere Wagenburg wieder aufbauen. Das, was Bayern München immer ausgemacht hat, die Qualität, die Kapazität, das versuchen wir gerade, wieder zu einen.“