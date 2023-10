Max Kruse: So lief der Rauswurf aus dem DFB-Team

Thilo Kehrer

Was für Süle gilt, trifft so ähnlich auch auf West Hams Thilo Kehrer zu, der bei der USA-Reise nicht mit dabei war. Der gelernte Innenverteidiger hat in der Vergangenheit schon öfter mal rechts in der Abwehr gespielt, aber auch er interpretiert die Rolle dort eher defensiv. Ob diese Interpretation der Rolle bei Nagelsmann künftig so gefragt sein wird? © Ulmer/Teamfoto