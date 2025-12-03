DFB-Pokal - FC Bayern München unter Druck: Achtelfinale bei Union Berlin als Stimmungsbarometer

Der FC Bayern München spielt eine famose Hinrunde. Dennoch könnte das Pokal-Achtelfinale gegen Union Berlin diese Halbserie in ein ganz andere Licht rücken, als vor einigen Wochen für möglich gehalten. Von Kai Esser 16 Spiele, 16 Siege. So lautete die schier unglaubliche Bilanz des FC Bayern München zum Saisonstart. Die ersten 16 Pflichtspiele einer Saison zu gewinnen, das gelang bisher keinem Team aus Europas Top-5-Ligen. Ab 20:45 Uhr: 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern München live bei Joyn Und dennoch könnte das Narrativ der bayerischen Hinrunde Anfang Dezember einen trüben Tenor bekommen. Und das hat gleich zwei Gründe.

FC Bayern München: Ist das schon ein Durchhänger? Denn auf besagte 16 makellose Spiele folgten gleich vier gar nicht mal mehr so makellose Spiele. Beginnend mit dem ersten Saisonduell an der Alten Försterei beim 1. FC Union Berlin, das die Bayern durchaus glücklich mit 2:2 beendeten.

Nicht nur fiel Harry Kanes Siegtreffer erst in der Nachspielzeit, ein Unioner Treffer wurde zwischenzeitlich wegen der hauchzartesten aller Abseitsstellungen aberkannt. Danach folgte ein 6:2 gegen den SC Freiburg, das weitaus deutlicher klingt, als es am Ende war, eine hochverdiente 1:3-Pleite in der Champions League beim FC Arsenal und ein 3:1 gegen den FC St. Pauli.

Freilich, das ist ergebnistechnisch noch völlig in Ordnung. Hätte man den Verantwortlichen an der Säbener Straße vorher 18 Siege sowie je ein Remis und eine Niederlage aus den ersten 20 Spielen angeboten - die Bayern hätten es wohl kaum abgelehnt. Allerdings: Die Art und Weise sorgt mindestens mal für Stirnrunzeln. Das Union-Spiel war nah dran an einer Pleite, auch inhaltlich waren die Eisernen dem Rekordmeister gewachsen. Gegen Freiburg dominierten die Bayern zwar hintenraus, lagen aber auch erst mit 0:2 in Rückstand. Gegen Arsenal ließ sich der FCB gar dominieren. "Man kann auch einfach mal zugeben, dass Arsenal heute verdient gewonnen hat", zollte Trainer Vincent Kompany den Gunners Respekt. Und auch beim Spiel gegen St. Pauli waren die Bayern lange ideenlos, der Sieg wurde erst in der Nachspielzeit eingetütet. Die erdrückende Dominanz der Bayern - sie ist voerst weg.

FC Bayern München im DFB-Pokal: Der Angstwettbewerb Nicht, dass es sie zwingend bräuchte. Fußball - und speziell im DFB-Pokal - ist nun einmal ein Ergebnissport. Das südbayerische "Mia San Mia" verbietet es jedoch regelrecht, sich mit knappen und glücklichen Siegen zufrieden zu geben. Der erste Mini-"Leistungseinbruch", wenn man das so nennen mag, kommt für den FCB jedoch zur Unzeit. Eine "schwache" Leistung im Pokal-Achtelfinale bei Union und ein damit verbundenes Ausscheiden wäre nicht nur die erste nationale Niederlage, sondern auch die erste Niederlage, die nachhaltig weh tun würde. Erst Schulabschluss, dann WM? Bayerns Plan mit Lennart Karl Die Pleite beim FC Arsenal? Geschenkt. Ob die Bayern als Erster oder als Vierter ins Achtelfinale der Champions League einziehen, ist am Ende herzlich egal. Nicht egal jedoch wäre, wenn die Bayern im Pokal ausscheiden würden. Erneut.

FCB: Ein Spiel, das eine ganze Halbserie prägt Der nationale K.o.-Wettbewerb ist die Trophäe, die die Bayern am längsten nicht erneut in den Trophäenschrank stellen konnten. Klingt absurd, ist aber so: Selbst der Champions-League-Triumph ist nicht so lange her wie der letzte Pokalsieg. Seit dem letzten Pokalsieg 2019/20 schaffte es der Rekordmeister nur noch ein Mal ins Viertelfinale, eine inakzeptable Bilanz. Auch deshalb wollen die Bayern das Spiel erfolgreich gestalten. Allerdings könnten die Umstände kaum schwerer sein: Union geht durch das erste Aufeinandertreffen voller Selbstbewusstsein in das Duell. Die Alte Försterei bei Temperaturen nahe des Gefrierpunktes unter Flutlicht bietet die perfekte Bühne für einen Pokalfight und eine mögliche Pokalüberraschung.

