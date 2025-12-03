MLS-Finale 2025: Thomas Müller ohne seine Frau Lisa gegen Inter Miami und Lionel Messi

Gleich in seiner ersten Saison in der MLS steht Thomas Müller im Finale um den Titel. Allerdings kann er sich dabei vor Ort nicht auf die Unterstützung seiner Frau verlassen.

Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im MLS-Finale gegen Inter Miami und Lionel Messi. Das Spiel findet am 6. Dezember 2025 um 20:30 Uhr deutscher Zeit statt, ein Riesenerfolg für die Whitecaps.

Der 36-jährige Müller lebt derzeit allein in Vancouver, seine Ehefrau Lisa wird nicht zum Finale anreisen. Das berichtet die "Bild".

Sie nimmt stattdessen vom 4. bis 7. Dezember 2025 am Amadeus Horse Indoors Dressurturnier in Salzburg teil, einem internationalen Reit-Event mit Teilnehmern aus über 50 Nationen.