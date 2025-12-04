Neymar mit Hattrick für den FC Santos im Abstiegskampf - Meister in Brasilien fix

Neymar hat seit seiner Rückkehr zum FC Santos immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt erzielt er aber ganz wichtige Tore im Abstiegskampf.

Mit seinem ersten Hattrick seit mehr als dreieinhalb Jahren hat Brasiliens Fußballstar Neymar seinem Klub FC Santos die wohl entscheidende Luft im Abstiegskampf in der Serie A verschafft. Der 33-Jährige, dessen Comeback nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2023 von Verletzungen geprägt ist, erzielte beim 3:0 (0:0) gegen EC Juventude aus Caxias do Sul innerhalb von 17 Minuten alle Tore. Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge geht der Pele-Klub nun in das Saisonfinale.

Für Neymar war es der erste Hattrick seit April 2022, damals im PSG-Trikot bei einem 6:1-Auswärtssieg gegen Clermont in der Ligue 1. Der ehemalige Star des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain traf in der 56. und 65. Minute sowie per Elfmeter in der 73. Minute und erreichte damit die Marke von 150 Toren für seinen Jugendverein. "Ich bin sehr glücklich, diese Zahl erreicht zu haben", sagte er: "Ich danke allen meinen Teamkollegen, die im Laufe der Jahre Teil der Mannschaft waren." Neymar erzielte in den jüngsten drei Spielen fünf Tore.