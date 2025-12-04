- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Neymar mit Hattrick für den FC Santos im Abstiegskampf - Meister in Brasilien fix

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 11:19 Uhr
  • SID

Neymar hat seit seiner Rückkehr zum FC Santos immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt erzielt er aber ganz wichtige Tore im Abstiegskampf.

Mit seinem ersten Hattrick seit mehr als dreieinhalb Jahren hat Brasiliens Fußballstar Neymar seinem Klub FC Santos die wohl entscheidende Luft im Abstiegskampf in der Serie A verschafft. Der 33-Jährige, dessen Comeback nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2023 von Verletzungen geprägt ist, erzielte beim 3:0 (0:0) gegen EC Juventude aus Caxias do Sul innerhalb von 17 Minuten alle Tore. Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge geht der Pele-Klub nun in das Saisonfinale.

Für Neymar war es der erste Hattrick seit April 2022, damals im PSG-Trikot bei einem 6:1-Auswärtssieg gegen Clermont in der Ligue 1. Der ehemalige Star des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain traf in der 56. und 65. Minute sowie per Elfmeter in der 73. Minute und erreichte damit die Marke von 150 Toren für seinen Jugendverein. "Ich bin sehr glücklich, diese Zahl erreicht zu haben", sagte er: "Ich danke allen meinen Teamkollegen, die im Laufe der Jahre Teil der Mannschaft waren." Neymar erzielte in den jüngsten drei Spielen fünf Tore.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

FC Santos: Gelingt dank Neymar der Klassenerhalt?

Santos liegt nun mit 44 Punkten auf Platz 14, zwei Punkte vor Vitoria, dem Tabellen-17. und ersten Abstiegskandidaten. Am Sonntag kann Santos gegen den Tabellendritten EC Cruzeiro den Verbleib in der Serie A sichern. Erst danach will sich Neymar Gedanken um seine Zukunft machen. "Zunächst möchte ich die Saison beenden, dann werde ich nachdenken. Mein Wille ist immer Santos an erster Stelle", antwortete er auf die Nachfrage zu seinem zum Jahresende auslaufenden Vertrag.

Derweil feierte CR Flamengo vier Tage nach dem kontinentalen Libertadores-Cup-Triumph auch den Gewinn der heimischen Meisterschaft. Nach dem 1:0 (1:0) über Ceara SC kann der Erfolgsklub aus Rio de Janeiro nicht mehr von SE Palmeiras eingeholt werden. Gegen den Tabellenzweiten aus Sao Paulo hatten sich die "Rubro-Negros" (Rot-Schwarzen) am Samstag mit einem 1:0-Finalsieg in Lima/Peru auch die Krone Südamerikas aufgesetzt.

Auch interessant: FC Bayern siegt bei Union Berlin: Leon Goretzka ist erneut Teil des Problems

Mehr zum Fußball
Infantino (r.) präsentiert Trump den WM-Pokal
News

FIFA-Preis für Donald Trump? Es hagelt Kritilk

  • 04.12.2025
  • 12:47 Uhr
Werner freut sich auf das Duell mit Frankfurt
News

"Viele Waffen": Werner warnt vor Frankfurts Offensivkraft

  • 04.12.2025
  • 12:19 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Spieler fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 12:13 Uhr
Der Bus des DFB-Teams umringt von Fans
News

DFB plant Fan-Namen auf Mannschaftsbus

  • 04.12.2025
  • 12:08 Uhr
1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16
News

Kommentar: Bayern besteht seine größte Prüfung

  • 04.12.2025
  • 12:01 Uhr
Foto : der HSV am Boden zerstört , Fabio Daniel VIEIRA Fussball Bundesliga , DFB Pokal am Mi. 03.12.2025 Hamburger SV - Holstein Kiel *** Photo of HSV devastated , Fabio Daniel VIEIRA Soccer Bundes...
News

HSV hat im DFB-Pokal eine große Chance verspielt: Diese Entscheidung muss hinterfragt werden - ein Kommentar

  • 04.12.2025
  • 11:53 Uhr
Reaktion im Knie: Tim Kleindienst
News

Mönchengladbach: Kleindienst und Honorat fehlen in Mainz

  • 04.12.2025
  • 11:44 Uhr
Goretzka_fc_bayern
News

FC Bayern vs. Union: Ein Star ist erneut Teil des Problems

  • 04.12.2025
  • 11:40 Uhr
imago images 1069381478

Diese kuriosen Gruppen sind bei der WM-Auslosung möglich

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:36 Uhr
Abschied in Köln: Mats Hummels
News

Neuer Job für Hummels - Ex-BVB-Star bald wieder mit Klopp vereint

  • 04.12.2025
  • 11:29 Uhr