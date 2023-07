Anzeige

Ein tragischer Tod hat die Welt von Brad Knighton erschüttert. Seine elfjährige Tochter verstarb bei einem Bootsunfall. Knightons Ex-Team aus der MLS gedachte ihr nun auf besondere Weise.

Das Leben von Brad Knighton und seiner Familie ist von einer Tragödie erschüttert worden. Der ehemalige Torhüter, der bis Januar dieses Jahres in der MLS für New England Revolution spielte und danach seine Karriere beendete, hat seine Tochter verloren. Mit erst elf Jahren verstarb Olivia bei einem Bootsunfall. Wie die "Daily Mail" berichtet waren bei dem Bootsausflug neun Menschen über Bord gegangen. Acht Menschen konnten sich retten und blieben unversehrt - Olivia geriet offenbar in eine Schiffsschraube, was ihr das Leben kostete.

Revolution gedachte Olivia vor der Partie gegen New York Red Bulls mit einem Trikot. Auf Instagram postete der Verein ein Bild von dem Mannschaftsfoto und schrieb dazu: "Du bist immer bei uns, Olivia".