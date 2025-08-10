Südkoreas Fußball-Star Heung-Min Son hat bei seinem neuen Klub Los Angeles FC in der Major League Soccer einen gelungenen Einstand gefeiert.

Beim 2:2 (1:1) bei Chicago Fire wurde der langjährige Kapitän von Tottenham Hotspur in der 61. Minute eingewechselt und holte den Elfmeter für Los Angeles FC raus, den Denis Bouanga zum Endstand verwandelte (81.).

"Es gab eindeutig Kontakt, das war definitiv ein Elfmeter, daran habe ich keinen Zweifel", sagte Son: "Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir keine drei Punkte geholt haben, aber ich denke, alle haben sich sehr bemüht. Ich bin froh, dass ich mein Debüt gegeben habe, und hoffe, dass die Tore bald kommen."

Der ehemalige Bundesliga-Profi Son hatte am vergangenen Mittwoch nach einem Jahrzehnt in London bis 2027 mit der Option auf zwei weitere Jahre in LA unterschrieben.