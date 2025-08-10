Anzeige
Fussball

MLS: Heung-Min Son feiert Debüt - Müller-Klub Vancouver verliert

  • Veröffentlicht: 10.08.2025
  • 07:36 Uhr
  • SID

Südkoreas Fußball-Star Heung-Min Son hat bei seinem neuen Klub Los Angeles FC in der Major League Soccer einen gelungenen Einstand gefeiert.

Beim 2:2 (1:1) bei Chicago Fire wurde der langjährige Kapitän von Tottenham Hotspur in der 61. Minute eingewechselt und holte den Elfmeter für Los Angeles FC raus, den Denis Bouanga zum Endstand verwandelte (81.).

"Es gab eindeutig Kontakt, das war definitiv ein Elfmeter, daran habe ich keinen Zweifel", sagte Son: "Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir keine drei Punkte geholt haben, aber ich denke, alle haben sich sehr bemüht. Ich bin froh, dass ich mein Debüt gegeben habe, und hoffe, dass die Tore bald kommen."

Der ehemalige Bundesliga-Profi Son hatte am vergangenen Mittwoch nach einem Jahrzehnt in London bis 2027 mit der Option auf zwei weitere Jahre in LA unterschrieben.

MLS: Son kostete wohl Rekord-Ablösesumme

Der "BBC" zufolge sollen die Kalifornier rund 26 Millionen Dollar (22,5 Millionen Euro) und damit eine Rekord-Ablösesumme für ein MLS-Team an die Spurs überwiesen haben.

Die Vancouver Whitecaps, bei denen Bayern-Ikone Thomas Müller am Mittwoch offiziell vorgestellt wird, verloren indes mit 1:2 (0:0) bei den San Jose Earthquakes, auch wegen einer frühen Gelb-Roten Karte (27.).

Die Kanadier belegen nach 25 Spielen mit 45 Punkten Rang zwei in der Western Conference, der Abstand auf Tabellenführer San Diego FC beträgt mit einem Spiel weniger vier Zähler.

