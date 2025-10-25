Der argentinische Weltstar Lionel Messi hat Inter Miami einen optimalen Start in die Playoffs der Major League Soccer beschert.

Kurz nach seiner Vertragsverlängerung bis 2028 erzielte Lionel Messi beim 3:1 (1:0) im ersten Spiel der Best-of-three-Serie von Inter Miami gegen den Nashville SC um den Deutschen Hany Mukhtar zwei Treffer.

Messi besorgte nach 18. Minuten auf Vorlage seines Kumpels Luis Suárez die Führung, in der Nachspielzeit (90.+6) traf der achtmalige Ballon d'Or-Gewinner zum 3:0.

Mukhtar erzielte kurz darauf den Ehrentreffer (90.+11) der Gäste aus dem US-Bundesstaat Tennessee, die Messi und Miami am kommenden Samstag (0.30 Uhr MESZ) zur zweiten Partie empfangen.

Vor dem Spiel gegen Nashville war Messi mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet worden, nachdem er 29 Tore in 28 Spielen in der Regular Season erzielt hatte. Insgesamt kommt der Angreifer in 83 Spielen für Miami auf 73 Treffer, er ist damit Inters Rekordtorschütze.

Am Donnerstag hatten Inter und die Liga die Vertragsverlängerung Messis bekanntgegeben. Messi war im Sommer 2023 von Paris Saint-Germain in die USA und dort zu der Franchise aus Florida gewechselt.