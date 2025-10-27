Anzeige
Fußball

MLS: Thomas Müller gelingt mit Vancouver Whitecaps perfekter Playoff-Start

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 07:01 Uhr
  • SID

Thomas Müller gelingt mit den Vancouver Whitecaps in den Playoffs der MLS ein Auftakt nach Maß.

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps zum Auftakt der Titeljagd in der MLS gleich einmal ein Zeichen gesetzt. Der 36-Jährige gewann mit den Whitecaps das erste Playoff-Spiel gegen den FC Dallas deutlich mit 3:0 (1:0). Vancouver benötigt im Best-of-three-Modus noch einen Sieg, das zweite Duell steigt am Sonntag (2.30 Uhr/MEZ) in Dallas.

Müller war mit seinem Treffer per Elfmeter zum 2:0 in der 60. Minute einmal mehr entscheidend am Sieg des Teams aus Kanada beteiligt. Für die Ikone des FC Bayern war es wettbewerbsübergreifend bereits der neunte Treffer für die Whitecaps im neunten Pflichtspiel.

Entsprechend wurde Müller bei seiner Auswechslung in der 86. Minute von den Fans auch mit Sprechchören gefeiert. Daniel Rios (43.) hatte die Gastgeber im BC Place in Führung gebracht, Kenji Cabrera (83.) für den Endstand gesorgt.

Müller braucht mit Whitecaps noch einen Sieg

"Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert und den Ball gut verteilt. Aber das war nur ein Sieg, wir brauchen noch einen zweiten", sagte Müller bei "Apple TV", fügte aber gewohnt selbstbewusst an: "Wir sind bereit für mehr. Ich will Spaß haben mit den Jungs."

Das hatte er seit seinem Wechsel aus München nach Kanada im Sommer bisher. "Ja, läuft und läuft", hatte der Weltmeister von 2014 vor der Partie gegen Dallas betont. Er komme "hier in deutlich mehr Offensivsituationen als in der Bundesliga. Hier gibt's etwas mehr Raum."

