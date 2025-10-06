Anzeige
MLS: Thomas Müller trifft und führt die Vancouver Whitecaps an die Spitze

  • Aktualisiert: 06.10.2025
  • 08:51 Uhr
  • SID

Thomas Müller ist bei den Vancouver Whitecaps derzeit nicht zu stoppen. Gegen die San Jose Earthquakes  glänzt er mit einem Tor und einem Assist.

Wieder ein Tor, wieder eine Vorlage: Für Thomas Müller läuft es bei und mit den Vancouver Whitecaps weiter nach Wunsch. Beim 4:1 (1:0) gegen die San Jose Earthquakes erzielte der 36-Jährige zunächst das 2:0 (57.), kurz vor dem Abpfiff (90.+2) legte er Sebastian Berhalter dann den letzten Treffer auf.

In den vergangenen fünf Pflichtspielen kam Müller auf alle seiner bisherigen zehn Scorerpunkte (sechs Tore/vier Assists).

Die Whitecaps sind auch dank Müller seit mittlerweile zehn Pflichtspielen unbesiegt, sie haben damit noch beste Chancen auf den Gewinn der Western Conference in der Major League Soccer (MLS).

Nach dem Sieg gegen San Jose sind die Kanadier vorerst punktgleich mit San Diego FC, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Mit zwei Siegen in den verbleibenden zwei Spielen hätten die Whitecaps Platz eins sicher.

Vancouver und Thomas Müller haben in der ersten Playoff-Runde Heimrecht

Vancouver hat in der ersten Runde der Playoffs (24. Oktober bis 3. November), die nach dem Modus "best of three" ausgetragen wird, auf jeden Fall Heimrecht. Ab dem Viertelfinale fällt die Entscheidung in nur noch einem Spiel.

Erfolgreich verlief der Spieltag auch für Marcel Hartel. Der gebürtige Kölner, der im Sommer 2024 vom FC St. Pauli zu St. Louis City gewechselt war, steuerte zwei Treffer zum 3:1 (2:1) bei Austin FC bei. Es war sein zweiter Doppelpack in dieser Saison. St. Louis, das Ende August seinen deutschen Sportdirektor Lutz Pfannenstiel entlassen hatte, kann sich allerdings nicht mehr für die Play-offs qualifizieren.

