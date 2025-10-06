Nationalmannschaft
WM 2026: Rudi Völler vertraut auf Marc-André ter Stegen
- Veröffentlicht: 06.10.2025
- 08:18 Uhr
- Oliver Jensen
Rudi Völler hat eine klare Meinung zur Perspektive des verletzten Marc-André ter Stegen bei der deutschen Nationalmannschaft.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat deutlich Stellung dazu bezogen, wer bei der kommenden Weltmeisterschaft im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen sollte.
Im Rahmen der Diskussion über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer zur DFB-Elf in den vergangenen Wochen sprach sich Völler für Marc-André ter Stegen aus.
"So ein Torhüter", erklärte der 65-Jährige in der Sendung "Sky90", "hat es eigentlich verdient, letztendlich auch eine WM zu spielen. Obwohl es Oliver Baumann gerade gut macht."
Marc-André ter Stegen in Barcelona aussortiert
Das Problem ist allerdings: Ter Stegen fällt aufgrund einer Rückenverletzung mindestens bis zum Jahresende aus und hatte bereits vor seiner selbst veranlassten Operation keine bedeutende Rolle mehr beim FC Barcelona gespielt.
Deshalb betonte Völler, dass ter Stegen nach seiner Rückkehr für eine Chance auf ein WM-Ticket in den USA, Kanada und Mexiko regelmäßig im Tor stehen müsse: "Wenn er das schafft, hat er natürlich gute Chancen."
Die Diskussionen um eine Rückkehr von Neuer bezeichnete Völler lediglich als ein "interessantes Thema".