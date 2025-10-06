Rudi Völler hat eine klare Meinung zur Perspektive des verletzten Marc-André ter Stegen bei der deutschen Nationalmannschaft.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat deutlich Stellung dazu bezogen, wer bei der kommenden Weltmeisterschaft im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen sollte.

Im Rahmen der Diskussion über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer zur DFB-Elf in den vergangenen Wochen sprach sich Völler für Marc-André ter Stegen aus.

"So ein Torhüter", erklärte der 65-Jährige in der Sendung "Sky90", "hat es eigentlich verdient, letztendlich auch eine WM zu spielen. Obwohl es Oliver Baumann gerade gut macht."