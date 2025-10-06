Anzeige
2. bundesliga

2. Bundesliga: Daniel Thioune vor Aus bei Fortuna Düsseldorf - Markus Anfang als Nachfolger gehandelt

  • Aktualisiert: 06.10.2025
  • 09:31 Uhr
  • SID

Daniel Thioune steht offenbar kurz vor dem Rauswurf bei Fortuna Düsseldorf. Als Nachfolger steht Berichten zufolge Markus Anfang bereit.

Der kriselnde Zweitligist Fortuna Düsseldorf reagiert offenbar auf den anhaltenden Negativtrend und trennt sich von Trainer Daniel Thioune. Als Nachfolger steht Markus Anfang bereit.

Darüber berichteten am Montag, drei Tage nach dem schwachen Auftritt beim 2:3 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg, mehrere Medien übereinstimmend.

Die Fortuna war mit Aufstiegs-Ambitionen in die Saison gegangen, nach acht Spielen stehen die Düsseldorfer aber mit lediglich zehn Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Fortuna holte bislang zu Hause nur einen Punkt

Vor allem im heimischen Stadion enttäuschte dabei die Mannschaft unter Thioune: In vier Partien holte der Traditionsverein lediglich einen Punkt.

Thioune hatte im Februar 2022 als Nachfolger von Christian Preußer übernommen und die damals abstiegsbedrohte Fortuna anschließend souverän zum Klassenerhalt geführt.

2024 stand der heute 51-Jährige dann mit Düsseldorf nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel der Relegation beim VfL Bochum unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bundesliga, im Rückspiel scheiterte die Thioune-Elf jedoch dramatisch im Elfmeterschießen.

Der Anfang war zuletzt als Trainer des 1. FC Kaiserslautern tätig, wurde bei den Pfälzern in der Vorsaison jedoch im Kampf um den Klassenerhalt entlassen. 2021 war der gebürtige Kölner aufgrund einer gefälschten Angabe zu seinem Corona-Impfstatus bei Werder Bremen gefeuert und gesperrt worden. Sieben Monate später kehrte er mit seinem Engagement beim damaligen Drittligisten Dynamo Dresden in den Profifußball zurück.

