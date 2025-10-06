Daniel Thioune steht offenbar kurz vor dem Rauswurf bei Fortuna Düsseldorf. Als Nachfolger steht Berichten zufolge Markus Anfang bereit.

Der kriselnde Zweitligist Fortuna Düsseldorf reagiert offenbar auf den anhaltenden Negativtrend und trennt sich von Trainer Daniel Thioune. Als Nachfolger steht Markus Anfang bereit.

Darüber berichteten am Montag, drei Tage nach dem schwachen Auftritt beim 2:3 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg, mehrere Medien übereinstimmend.

Die Fortuna war mit Aufstiegs-Ambitionen in die Saison gegangen, nach acht Spielen stehen die Düsseldorfer aber mit lediglich zehn Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.