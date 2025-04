Unter anderem wegen geplanten Mordes an einem Erstligafußballer sind zwei Teenager in Schweden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Ein 15-Jähriger muss wegen Vorbereitung zum Mord an dem Profi, Beihilfe zu versuchtem Mord und Beihilfe zum Mord für zwei Jahre und drei Monate in Jugendhaft sowie Schadensersatz an den Spieler in Höhe von 100.000 Kronen (9300 Euro) bezahlen. Ein 17-Jähriger wurde wegen Vorbereitung zum Mord an dem Fußballer, versuchten Mordes, eines schweren Waffendelikts, Misshandlung und Mordes zu acht Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt. Auch er muss 100.000 Kronen Schadensersatz bezahlen.