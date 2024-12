Nach schwerer Attacke auf Guido Burgstaller: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Montag hatte Rapid Wien die Schock-Nachricht veröffentlicht, dass Guido Burgstaller "am Wochenende im Beisein von Zeugen Opfer eines körperlichen Angriffs wurde und dabei erhebliche Kopfverletzungen erlitt".

Burgstaller dürfte den meisten deutschen Fußball-Fans bestens bekannt sein, der Stürmer lief für Schalke 04 in Bundesliga und den 1. FC Nürnberg sowie FC St. Pauli in der zweithöchsten Spielklasse auf. Besonders in seinen ersten eineinhalb Jahren für die Königsblauen sorgte der Österreicher spielerisch für Furore, erzielte in 48 Spielen starke 27 Scorerpunkte.

Im Sommer hatte der Ex-Nationalspieler seine aktive Karriere ohnehin beenden wollen. Ob er nach der schweren Attacke überhaupt nochmal auf den Rasen zurückkehrt, ist fraglich.