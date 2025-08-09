Neue Verletzungssorgen um City-Star Rodri

Mittelfeldstar Rodri geht beim englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City mit neuen Verletzungssorgen in die Saison. Das bestätigte Teammanager Pep Guardiola in einer am Samstag veröffentlichten Klub-Mitteilung. Demnach habe der spanische Europameister, der schon den Großteil der Vorsaion mit einem Kreuzbandriss verpasst hatte, beim Achtelfinal-Aus bei der Klub-WM Anfang Juli gegen Al-Hilal eine "schwere" Leistenverletzung erlitten.

"Rodri geht es besser, aber er hat sich im letzten Spiel gegen Al-Hilal schwer verletzt. In den letzten Tagen hat er besser trainiert, hoffentlich ist er nach der Länderspielpause (1. bis 9. September; d. Red.) wieder richtig fit", sagte Guardiola: "Wichtig ist, dass er keine Schmerzen hat, denn wir wollen nicht, dass er verletzt zurückkommt. Wir versuchen verzweifelt, das zu vermeiden."

Guardiola hofft jedoch, dass der Ballon-d'Or-Gewinner ab der kommenden Woche in den drei Auftaktpartien gegen Wolverhampton, Tottenham und Brighton zumindest "ein paar Minuten spielen" kann. Für die Generalprobe beim FC Palermo am Samstagabend steht Rodri ebenso wie Phil Foden (Knöchelprobleme) aber noch nicht wieder im Kader, beide Spieler sind in Manchester geblieben.

Rodri hatte im September 2024 einen Kreuzbandriss erlitten und die komplette restliche Liga-Saison verpasst. Bei der Klub-WM feierte er sein Comeback.