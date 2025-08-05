Anzeige
Fußball

Premier League: FC Chelsea löscht neun Spieler auf der Homepage aus dem Kader

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 10:23 Uhr
  • ran.de

Der FC Chelsea streicht gleich neun Spieler auf der offiziellen Homepage aus dem Kader, darunter auch prominente Namen.

Neuigkeiten vom FC Chelsea. Auf der offiziellen Website der Blues wurden gleich neun Spieler aus dem Kader gestrichen. Und dabei sind durchaus prominente Namen dabei.

Der bekannteste Spieler ist Raheem Sterling. Der Brite wechselte 2022 für 56 Millionen Euro an die Stamford Bridge, spielte in der vergangenen Saison aber für den FC Arsenal. Auch in der kommenden Spielzeit kann ihn Trainer Enzo Maresca wohl nicht gebrauchen.

Nicht mehr aufgeführt wird auch Carney Chukwuemeka. Der 21-Jährige ist nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund bei der Klub-WM zu Chelsea zurückgekehrt, gilt aber nach wie vor als Transfer-Wunschkandidat beim BVB.

Anzeige
Anzeige

Chelsea verleiht massenhaft Spieler

Aus der Kaderliste verschwunden sind zudem Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, David Fofana, Lesley Ugochukwu, Armando Broja und Alfie Gilchrist.

Für alle neun nun nicht mehr gelisteten Spieler gaben die Blues insgesamt mehr als 230 Millionen Euro aus. Schon seit Jahren verfügt der Premier-League-Klub über einen enorm großen Kader, Jahr für Jahr werden unzählige Spieler verliehen.

Aktuell sind noch 31 Spieler laut der offiziellen Seite Teil des Kaders.

Anzeige
Mehr Fußball-News
Müller spielt in der MLS mit altbekannter Rückennummer
News

Müller mit der 13 in Vancouver: "Hat nicht danach gefragt"

  • 08.08.2025
  • 10:51 Uhr
imago images 1064674997
News

2. Bundesliga - FC Schalke 04 lehnt Angebot für Top-Stürmer ab

  • 08.08.2025
  • 10:36 Uhr
Kompany Wirtz
News

Scheiterte der Wirtz-Deal an Kompanys Geprächen?

  • 08.08.2025
  • 10:25 Uhr
Nick Woltemade
News

Woltemade-Deal? Deutliche Worte von Max Eberl

  • 08.08.2025
  • 10:22 Uhr
Florian Neuhaus
News

Flucht vor "Don Rollo"? Die Neuhaus-Optionen

  • 08.08.2025
  • 10:21 Uhr
FC Bayern München Training Session
News

Transfer-Experte sicher: "Wird noch FCB-Verpflichtungen geben"

  • 08.08.2025
  • 10:19 Uhr
Anja Mittag hatte zuletzt in Leipzig gearbeitet
News

Als Individualcoach: Mittag heuert in San Diego an

  • 08.08.2025
  • 10:11 Uhr
07.08.2025: Fußball: Testspiel FC Bayern München - Tottenham Hotspurs, Allianzarena: Lennart Karl (FC Bayern München) jubelt nach seinem Tor zum 3:0. *** 07 08 2025 Football test match FC Bayern Mu...Update
News

Er zögerte zuletzt: Karl trifft Vertragsentscheidung

  • 08.08.2025
  • 08:49 Uhr
Bayer 04 Leverkusen v Pisa SC - Pre-Season Friendly
News

Fußball live und kostenlos: Diese Partien laufen am Wochenende im Free-TV und Live-Stream

  • 08.08.2025
  • 08:43 Uhr
imago images 1064380361
News

Champions League 2025/2026 live: 3. Runde der Qualifikation - Spiele, Klubs, Ticker, Ergebnisse

  • 08.08.2025
  • 08:42 Uhr