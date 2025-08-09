Anzeige
Fußball

Manchester City - Neue Sorgen um Rodri: "Hat sich im letzten Spiel schwer verletzt"

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 14:35 Uhr
  • SID

Schlechte Nachrichten von Manchester City. Mittelfeldstar Rodri hat erneut mit einer Verletzung zu kämpfen.

Mittelfeldstar Rodri geht beim englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City mit neuen Verletzungssorgen in die Saison. Das bestätigte Teammanager Pep Guardiola in einer am Samstag veröffentlichten Klub-Mitteilung.

Demnach habe der spanische Europameister, der schon den Großteil der Vorsaison mit einem Kreuzbandriss verpasst hatte, beim Achtelfinal-Aus bei der Klub-WM Anfang Juli gegen Al-Hilal eine "schwere" Leistenverletzung erlitten.

"Rodri geht es besser, aber er hat sich im letzten Spiel gegen Al-Hilal schwer verletzt. In den letzten Tagen hat er besser trainiert, hoffentlich ist er nach der Länderspielpause (1. bis 9. September; d. Red.) wieder richtig fit", sagte Guardiola: "Wichtig ist, dass er keine Schmerzen hat, denn wir wollen nicht, dass er verletzt zurückkommt. Wir versuchen verzweifelt, das zu vermeiden."

Anzeige
Anzeige

Rodri: Guardiola hofft auf ein paar Minuten

Guardiola hofft jedoch, dass der Ballon-d'Or-Gewinner ab der kommenden Woche in den drei Auftaktpartien gegen Wolverhampton, Tottenham und Brighton zumindest "ein paar Minuten spielen" kann. Für die Generalprobe beim FC Palermo am Samstagabend steht Rodri ebenso wie Phil Foden (Knöchelprobleme) aber noch nicht wieder im Kader, beide Spieler sind in Manchester geblieben.

Rodri hatte im September 2024 einen Kreuzbandriss erlitten und die komplette restliche Liga-Saison verpasst. Bei der Klub-WM feierte er sein Comeback.

Anzeige
Mehr Fußball-News
imago images 1064924066
News

Nach 18 Jahren: Magdeburg besiegt Dresden im Elb-Derby

  • 09.08.2025
  • 16:22 Uhr
Niederlechner und Volland bejubeln das 2:0
News

3. Liga: Volland und Niederlechner schießen 1860 zum Sieg

  • 09.08.2025
  • 16:09 Uhr
Bayer 04 Leverkusen v Pisa SC - Pre-Season Friendly
News

Fußball live und kostenlos: Diese Partien laufen am Wochenende im Free-TV und Live-Stream

  • 09.08.2025
  • 16:04 Uhr
Hannover bejubelt das 1:0
News

Hannover gewinnt auch in Düsseldorf

  • 09.08.2025
  • 16:02 Uhr
Florian Neuhaus bei seiner Rückkehr zu den Profis
News

Nach Suspendierung: Neuhaus trifft für Gladbach

  • 09.08.2025
  • 15:53 Uhr
Kampfspiel: Sven Köhler (l.) gegen Noel Futkeu
News

Polter schießt Braunschweig zum zweiten Sieg

  • 09.08.2025
  • 15:07 Uhr
Manuel Neuer
News

Bayerns Torwart-Trikot: Ein Trick macht es zum Verkaufs-Hit

  • 09.08.2025
  • 14:32 Uhr
Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025
News

Kommentar: Er ist die wichtigste Bayern-Personalie

  • 09.08.2025
  • 14:07 Uhr
Magath
News

Felix Magath: Comeback in der Regionalliga Bayern

  • 09.08.2025
  • 13:32 Uhr
Paul WannerUpdate
News

Bitterer Rückschlag: Bayern-Talent Wanner verletzt

  • 09.08.2025
  • 12:54 Uhr