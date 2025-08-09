Schlechte Nachrichten von Manchester City. Mittelfeldstar Rodri hat erneut mit einer Verletzung zu kämpfen.

Mittelfeldstar Rodri geht beim englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City mit neuen Verletzungssorgen in die Saison. Das bestätigte Teammanager Pep Guardiola in einer am Samstag veröffentlichten Klub-Mitteilung.

Demnach habe der spanische Europameister, der schon den Großteil der Vorsaison mit einem Kreuzbandriss verpasst hatte, beim Achtelfinal-Aus bei der Klub-WM Anfang Juli gegen Al-Hilal eine "schwere" Leistenverletzung erlitten.

"Rodri geht es besser, aber er hat sich im letzten Spiel gegen Al-Hilal schwer verletzt. In den letzten Tagen hat er besser trainiert, hoffentlich ist er nach der Länderspielpause (1. bis 9. September; d. Red.) wieder richtig fit", sagte Guardiola: "Wichtig ist, dass er keine Schmerzen hat, denn wir wollen nicht, dass er verletzt zurückkommt. Wir versuchen verzweifelt, das zu vermeiden."