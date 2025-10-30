Newcastles "neuer Held": Woltemade über seinen Traumstart

Shearer. Keegan. Isak. Woltemade? Nach seinem Treffer im League Cup gegen Tottenham Hotspur (2:0) hat Nick Woltemade Vergleiche mit Newcastle Uniteds illustren Stürmerstars aufgegriffen.

"Ich agiere auf dem Platz anders als frühere Newcastle-Stürmer. Ich bespiele seltener die Tiefe und habe den Ball lieber selbst am Fuß", erklärte der 23-Jährige, der bei den Magpies bisher einen Saisonstart nach Maß erlebt.

Startschwierigkeiten scheinen für Deutschlands Sturmexport in England kein Thema zu sein. "Es war sehr leicht für mich, in Newcastle anzukommen. Alle haben von Tag eins an viel mit mir gesprochen. Das hat es erleichtert, in ein fremdes Land samt fremder Sprache zu kommen", sagte Woltemade. "Zudem sind deutschsprachige Spieler wie Fabian Schär und Malick Thiaw im Verein, mit denen ich mich gut verstehe."

Mit sechs Toren in elf Spielen ist in England ein Hype um "Big Nick" ausgebrochen. Vor allem mit dem Kopf trumpft der 90-Millionen-Euro-Mann groß auf: Nach seinem 2:0, das die erste Auswärtsniederlage der Spurs besiegelte, titelte der Telegraph: "Newcastle hat schon einen neuen Helden."

Sowohl bei den Fans als auch in der Mannschaft selbst kommt vor allem Woltemades unermüdliches Arbeitsethos gut an. "Über 90 Minuten ist er der erste Spieler, der verteidigt, und der erste, der attackiert. Es ist toll, mit einem Stürmer wie Nick zu spielen", sagte sein Teamkollege Sandro Tonali.