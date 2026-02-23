- Anzeige -
- Anzeige -
fußball

Neymar Jr. deutet Karriereende an: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt"

  • Veröffentlicht: 23.02.2026
  • 14:36 Uhr
  • Malte Ahrens
Dreierpacker: Neymar
Dreierpacker: Neymar© AFP/SID/NELSON ALMEIDA

Neymar Jr. blickt auf die WM 2026. Wie es danach weitergeht, ist für den Superstar allerdings unklar.

von Malte Ahrens

Neymar Jr. spielt seit Anfang 2025 wieder in seiner Heimat Brasilien.

Nach Kapiteln in Europa beim FC Barcelona und Paris Saint-Germain und einem verletzungsgeprägten Engagement bei Al-Hilal in Saudi-Arabien wechselte der Superstar zu seinem Jugend-Klub FC Santos zurück.

Wie lange der 34-Jährige seine Karriere noch fortsetzen wird, ist noch unklar. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden", betonte Neymar im Interview mit dem brasilianischen Online-Sender "Caze".

Und weiter: "Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr. Wir werden sehen, was mein Herz entscheidet. Es hängt davon ab, was mein Herz mir später im Jahr sagt."

- Anzeige -
- Anzeige -

VIDEO: 100 Tage vor WM: Mexiko im Kriegszustand

- Anzeige -
- Anzeige -

WM als großer Traum von Neymar Jr.

Die WM 2026 gilt weiter als großes Ziel des Angreifers: "Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr, nicht nur für Santos, sondern auch für die brasilianische Nationalmannschaft, da es ein WM-Jahr ist, und natürlich auch für mich. Es ist eine große Herausforderung."

Allerdings bleibt seine Verletzungsanfälligkeit auch in der Heimat ein Problem. 2025 verpasste der Star-Spieler 19 Spiele aufgrund von Verletzungen.

Nationaltrainer Carlo Ancelotti machte bereits im vergangenen Jahr deutlich, Neymar Jr. nur bei voller Fitness in Betracht zu ziehen: "Der Fußball von heute verlangt vieles. Nicht nur Talent, sondern auch körperliche Verfassung, Intensität. Hoffen wir, dass Neymar sein bestes Niveau erreicht."

Auch interessant: BVB-Abschied rückt näher: Top-Klub jagt wohl Schlotterbeck

Mehr News und Videos
imago images 1072829487
News

Leverkusen vs. Piräus: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Liveticker?

  • 23.02.2026
  • 16:06 Uhr
Kylian Mbappe of Real Madrid and Gianluca Prestianni of SL Benfica in action during the Champions League playoffs match between SL Benfica and Real Madrid at Estadio da Luz, in Lisbon, Portugal. (D...
News

Vini Jr. beleidigt: UEFA fällt Entscheidung über Prestianni

  • 23.02.2026
  • 16:01 Uhr
Vinicius Junior (links) entwischt Gianluca Prestianni
News

Rassismus-Eklat: Vorläufige Sperre für Prestianni

  • 23.02.2026
  • 15:52 Uhr
Declan Rice und Lauren Fryer
News

Mit Foto von Partnerin: Tottenham-Fan verspottet Arsenal-Star

  • 23.02.2026
  • 15:41 Uhr
Fofana (r.) ist einer von vier angegriffenen Spielern
News

Rassismus in England: Polizei ermittelt wegen Online-Hass

  • 23.02.2026
  • 15:00 Uhr
Kommt es erneut zu einem deutschen Duell?
News

Viererpack möglich: Blaswich heiß auf Bayern

  • 23.02.2026
  • 14:08 Uhr
Necaxa
News

Schock in Mexiko: Spielabbruch wegen Explosionen

  • 23.02.2026
  • 13:48 Uhr
21.02.2026, RB Leipzig vs. Borussia Dortmund, 1. Bundesliga, 23. Spieltag Auswechselung von Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) gegen Fabio Silva (Borussia Dortmund, 21) hier mit Niko Kovac (Bor...
News

Vor Bayern: Hier muss dem BVB angst und bange werden

  • 23.02.2026
  • 13:40 Uhr
06.12.25 VfB Stuttgart - FC Bayern München Deutschland, Stuttgart, 06.12.2025, Fussball, Bundesliga, Saison 2025 2026, VfB Stuttgart - FC Bayern München: v.l. Ramon Hendriks (VfB Stuttgart), Harry ...
News

Wegen Stuttgart und FC Bayern: DFB steckt in der Zwickmühle

  • 23.02.2026
  • 13:23 Uhr
Advocaat soll Curacao zur WM führen
News

Curacao: Advocaat tritt zurück - Rutten wird Nachfolger

  • 23.02.2026
  • 13:10 Uhr