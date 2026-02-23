fußball
Neymar Jr. deutet Karriereende an: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt"
- Veröffentlicht: 23.02.2026
- 14:36 Uhr
- Malte Ahrens
Neymar Jr. blickt auf die WM 2026. Wie es danach weitergeht, ist für den Superstar allerdings unklar.
von Malte Ahrens
Neymar Jr. spielt seit Anfang 2025 wieder in seiner Heimat Brasilien.
Nach Kapiteln in Europa beim FC Barcelona und Paris Saint-Germain und einem verletzungsgeprägten Engagement bei Al-Hilal in Saudi-Arabien wechselte der Superstar zu seinem Jugend-Klub FC Santos zurück.
Wie lange der 34-Jährige seine Karriere noch fortsetzen wird, ist noch unklar. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden", betonte Neymar im Interview mit dem brasilianischen Online-Sender "Caze".
Und weiter: "Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr. Wir werden sehen, was mein Herz entscheidet. Es hängt davon ab, was mein Herz mir später im Jahr sagt."
WM als großer Traum von Neymar Jr.
Die WM 2026 gilt weiter als großes Ziel des Angreifers: "Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr, nicht nur für Santos, sondern auch für die brasilianische Nationalmannschaft, da es ein WM-Jahr ist, und natürlich auch für mich. Es ist eine große Herausforderung."
Allerdings bleibt seine Verletzungsanfälligkeit auch in der Heimat ein Problem. 2025 verpasste der Star-Spieler 19 Spiele aufgrund von Verletzungen.
Nationaltrainer Carlo Ancelotti machte bereits im vergangenen Jahr deutlich, Neymar Jr. nur bei voller Fitness in Betracht zu ziehen: "Der Fußball von heute verlangt vieles. Nicht nur Talent, sondern auch körperliche Verfassung, Intensität. Hoffen wir, dass Neymar sein bestes Niveau erreicht."
