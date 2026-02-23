Neymar Jr. blickt auf die WM 2026. Wie es danach weitergeht, ist für den Superstar allerdings unklar.

von Malte Ahrens

Neymar Jr. spielt seit Anfang 2025 wieder in seiner Heimat Brasilien.

Nach Kapiteln in Europa beim FC Barcelona und Paris Saint-Germain und einem verletzungsgeprägten Engagement bei Al-Hilal in Saudi-Arabien wechselte der Superstar zu seinem Jugend-Klub FC Santos zurück.

Wie lange der 34-Jährige seine Karriere noch fortsetzen wird, ist noch unklar. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden", betonte Neymar im Interview mit dem brasilianischen Online-Sender "Caze".

Und weiter: "Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr. Wir werden sehen, was mein Herz entscheidet. Es hängt davon ab, was mein Herz mir später im Jahr sagt."