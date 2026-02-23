fußball
Tottenham-Fan verspottet Arsenal-Star Declan Rice mit Foto von Partnerin
- Aktualisiert: 23.02.2026
- 15:41 Uhr
Beim Nord-London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur kam es zu einem unschönen Vorfall: Ein Fan der "Spurs" verspottete die Partnerin von Arsenal-Star Declan Rice.
Unschöne Szenen beim Nord-London-Derby.
Als Arsenal-Star Declan Rice im Spiel gegen Tottenham Hotspurs am Spielfeldrand stand, um eine Ecke auszuführen, hielt ein Fan der gegnerischen Mannschaft hinter ihm sein Handy hoch.
Darauf zu sehen war ein Bild von Lauren Fryer, der Lebensgefährtin des Mittelfeldspielers, mit dem der "Spurs"-Anhänger offenbar versuchte, den 27-Jährigen zu provozieren.
In den sozialen Medien macht das Bild in der Folge die Runde. Für viele "X"-User war damit eine Grenze überschritten.
Declan Rice: Partnerin bereits Opfer von Cybermobbing in 2024
Schon 2024 wurde die Jugendliebe des Arsenal-Spielers im Internet aufgrund ihres Aussehens angefeindet. Damals ging es so weit, dass sie alle Posts von ihrem "Instagram"-Account entfernen musste. "Die Qualen, die Lauren wegen dieser erbärmlichen Leute ertragen musste, waren entsetzlich", betonten enge Freunde des Paares damals gegenüber der englischen Boulevard-Zeitung "The Sun".
User kommentierten unter ihren Posts, dass Rice etwas besseres verdient hätte und sich endlich "ein Update holen" sollte. Daraufhin verteidigte der "Gunners"-Star seine Freundin: "Sie ist die Liebe meines Lebens."
Rice verurteilte den Online-Hass gegen seine Partnerin scharf. "Es gibt niemand besseren für mich", erklärte der englische Nationalspieler.
Mittlerweile achte Fryer darauf, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und bittet auch Freunde sowie Familie keine Bilder von ihr zu veröffentlichen. Sie wolle ein ruhiges Leben für sich und ihren gemeinsamen Sohn Jude.
Partnerin von Spurs-Fan verspottet: Declan Rice von Vorfall unberührt
Der Mittelfeldspieler schien die heiß diskutierte Szene des Tottenham-Fans allerdings nicht mitbekommen zu haben.
Sportlich verlief das Derby derweil eindeutig. Arsenal schlug die "Spurs" mit 4:1 und festigte damit den Platz an der Tabellenspitze der Premier League.
Tottenhams Sieglos-Serie, die seit Dezember letzten Jahres anhält, wurde damit auf neun Liga-Spiele ausgebaut.
