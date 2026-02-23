- Anzeige -
- Anzeige -
fußball

Tottenham-Fan verspottet Arsenal-Star Declan Rice mit Foto von Partnerin

  • Aktualisiert: 23.02.2026
  • 15:41 Uhr
  • Anne Malin
Article Image Media
© IMAGO/PA Images

Beim Nord-London-Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur kam es zu einem unschönen Vorfall: Ein Fan der "Spurs" verspottete die Partnerin von Arsenal-Star Declan Rice.

Unschöne Szenen beim Nord-London-Derby.

Als Arsenal-Star Declan Rice im Spiel gegen Tottenham Hotspurs am Spielfeldrand stand, um eine Ecke auszuführen, hielt ein Fan der gegnerischen Mannschaft hinter ihm sein Handy hoch.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Darauf zu sehen war ein Bild von Lauren Fryer, der Lebensgefährtin des Mittelfeldspielers, mit dem der "Spurs"-Anhänger offenbar versuchte, den 27-Jährigen zu provozieren.

In den sozialen Medien macht das Bild in der Folge die Runde. Für viele "X"-User war damit eine Grenze überschritten.

- Anzeige -

VIDEO: 100 Tage vor WM: Mexiko im Kriegszustand

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Declan Rice: Partnerin bereits Opfer von Cybermobbing in 2024

Schon 2024 wurde die Jugendliebe des Arsenal-Spielers im Internet aufgrund ihres Aussehens angefeindet. Damals ging es so weit, dass sie alle Posts von ihrem "Instagram"-Account entfernen musste. "Die Qualen, die Lauren wegen dieser erbärmlichen Leute ertragen musste, waren entsetzlich", betonten enge Freunde des Paares damals gegenüber der englischen Boulevard-Zeitung "The Sun".

User kommentierten unter ihren Posts, dass Rice etwas besseres verdient hätte und sich endlich "ein Update holen" sollte. Daraufhin verteidigte der "Gunners"-Star seine Freundin: "Sie ist die Liebe meines Lebens."

Rice verurteilte den Online-Hass gegen seine Partnerin scharf. "Es gibt niemand besseren für mich", erklärte der englische Nationalspieler.

Mittlerweile achte Fryer darauf, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und bittet auch Freunde sowie Familie keine Bilder von ihr zu veröffentlichen. Sie wolle ein ruhiges Leben für sich und ihren gemeinsamen Sohn Jude.

Partnerin von Spurs-Fan verspottet: Declan Rice von Vorfall unberührt

Der Mittelfeldspieler schien die heiß diskutierte Szene des Tottenham-Fans allerdings nicht mitbekommen zu haben.

Sportlich verlief das Derby derweil eindeutig. Arsenal schlug die "Spurs" mit 4:1 und festigte damit den Platz an der Tabellenspitze der Premier League.

Tottenhams Sieglos-Serie, die seit Dezember letzten Jahres anhält, wurde damit auf neun Liga-Spiele ausgebaut.

Auch interessant: Beleidigung von Vinicius Junior - Gianluca Prestianni entschuldigt sich wohl bei Mitspielern

Mehr Fußball
imago images 1072829487
News

Leverkusen vs. Piräus: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Liveticker?

  • 23.02.2026
  • 16:06 Uhr
Kylian Mbappe of Real Madrid and Gianluca Prestianni of SL Benfica in action during the Champions League playoffs match between SL Benfica and Real Madrid at Estadio da Luz, in Lisbon, Portugal. (D...
News

Vini Jr. beleidigt: UEFA fällt Entscheidung über Prestianni

  • 23.02.2026
  • 16:01 Uhr
Vinicius Junior (links) entwischt Gianluca Prestianni
News

Rassismus-Eklat: Vorläufige Sperre für Prestianni

  • 23.02.2026
  • 15:52 Uhr
Fofana (r.) ist einer von vier angegriffenen Spielern
News

Rassismus in England: Polizei ermittelt wegen Online-Hass

  • 23.02.2026
  • 15:00 Uhr
Dreierpacker: Neymar
News

Neymar Jr.: Erst zur WM, dann Karriereende?

  • 23.02.2026
  • 14:36 Uhr
Kommt es erneut zu einem deutschen Duell?
News

Viererpack möglich: Blaswich heiß auf Bayern

  • 23.02.2026
  • 14:08 Uhr
Necaxa
News

Schock in Mexiko: Spielabbruch wegen Explosionen

  • 23.02.2026
  • 13:48 Uhr
21.02.2026, RB Leipzig vs. Borussia Dortmund, 1. Bundesliga, 23. Spieltag Auswechselung von Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) gegen Fabio Silva (Borussia Dortmund, 21) hier mit Niko Kovac (Bor...
News

Vor Bayern: Hier muss dem BVB angst und bange werden

  • 23.02.2026
  • 13:40 Uhr
06.12.25 VfB Stuttgart - FC Bayern München Deutschland, Stuttgart, 06.12.2025, Fussball, Bundesliga, Saison 2025 2026, VfB Stuttgart - FC Bayern München: v.l. Ramon Hendriks (VfB Stuttgart), Harry ...
News

Wegen Stuttgart und FC Bayern: DFB steckt in der Zwickmühle

  • 23.02.2026
  • 13:23 Uhr
Advocaat soll Curacao zur WM führen
News

Curacao: Advocaat tritt zurück - Rutten wird Nachfolger

  • 23.02.2026
  • 13:10 Uhr