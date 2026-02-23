Gewalt in Mexiko: Frauen-Spiel muss wohl wegen Explosionen unterbrochen werden

Ein Spiel der mexikanischen Frauen-Liga muss unterbrochen werden, weil es außerhalb des Stadions wohl Explosionen gegeben hat.

Schockierende Szenen im mexikanischen Fußball: Das Spiel der beiden Frauen-Teams Necaxa und Queretaro musste kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit unterbrochen werden.

Auf Videos, die in den Sozialen Netzwerken geteilt wurden, ist zu sehen, wie die Spielerinnen fluchtartig das Spielfeld verlassen.

Der Grund für diese beängstigenden Szenen sind Vorfälle, die sich außerhalb des Stadions abgespielt haben. Wie Reporter Manuel Lopez San Martin von der Zeitung "El Heraldo de Mexiko" berichtet, sei es dort offenbar zu Explosionen gekommen.