fussball
Gewalt in Mexiko: Frauen-Spiel muss wohl wegen Explosionen unterbrochen werden
- Aktualisiert: 23.02.2026
- 11:38 Uhr
- ran
Ein Spiel der mexikanischen Frauen-Liga muss unterbrochen werden, weil es außerhalb des Stadions wohl Explosionen gegeben hat.
Schockierende Szenen im mexikanischen Fußball: Das Spiel der beiden Frauen-Teams Necaxa und Queretaro musste kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit unterbrochen werden.
Auf Videos, die in den Sozialen Netzwerken geteilt wurden, ist zu sehen, wie die Spielerinnen fluchtartig das Spielfeld verlassen.
Der Grund für diese beängstigenden Szenen sind Vorfälle, die sich außerhalb des Stadions abgespielt haben. Wie Reporter Manuel Lopez San Martin von der Zeitung "El Heraldo de Mexiko" berichtet, sei es dort offenbar zu Explosionen gekommen.
Gewaltwelle erschüttert Mexiko vier Monate vor Fußball-WM
Inwieweit dieser Vorfall mit der jüngsten Gewaltwelle in Mexiko zu tun hat, konnte zunächst nicht verifiziert werden.
Nachdem der berüchtigte Drogen-Boss des Kartells "Jalisco New Generation", Nemesio Oseguera Cervantes, genannt "El Mencho", von der mexikanischen Armee erschossen worden war, überzogen Mitglieder des Kartells weite Teile des Landes mit Gewalt.
Externer Inhalt
In der Folge wurden Schulen geschlossen, Straßen blockiert und Fußballspiele abgesagt.
Das Spiel der Frauen zwischen Necaxa und Queretaro wurde nach Informationen mexikanischer Medien nach wenigen Minuten wieder fortgesetzt, nachdem sich die Situation wieder entspannt hatte.
In nicht einmal vier Monaten beginnt in Kanada, Mexiko und den USA die Fußball-WM 2026.