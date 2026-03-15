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La Liga

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen kann bei Präsidentschaftswahl nicht abstimmen

  • Veröffentlicht: 15.03.2026
  • 16:33 Uhr
  • ran.de

Bei der Präsidentschaftswahl des FC Barcelona kam es am Sonntag zu einer kuriosen Szene rund um Marc-Andre ter Stegen.

Am Sonntag stand beim FC Barcelona die Präsidentschaftswahl auf dem Programm - allerdings ohne den deutschen Torhüter Marc-Andre ter Stegen.

Wie zahlreiche Clips in den sozialen Medien zeigen, konnte der derzeit verletzte ter Stegen nicht an der Wahl des neuen Barca-Präsidenten teilnehmen.

Ter Stegen durfte nicht abstimmen, weil sein Name schlichtweg nicht im Wählerverzeichnis zu finden war. Kurios: Einige Ex-Barca-Ikonen wie Xavi machten hingegen ihr Kreuzchen für ihnen Wunsch-Präsidenten. Zur Wahl als Barca-Präsident standen der aktuelle Amtsinhaber Joan Laporta und Herausforderer Victor Font.

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