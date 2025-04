Patrice Evra kündigt MMA-Debüt an: Wunschgegner Luis Suarez?

Vom Rasen in den Käfig: Frankreichs früherer Fußball-Nationalspieler Patrice Evra hat sein Debüt im Mixed-Martial-Arts angekündigt.

Der ehemalige Champions-League-Sieger Patrice Evra wird am 23. Mai in Paris als Kämpfer in der Professional Fighters League (PFL) antreten.

Der 43-Jährige trainiert eigenen Angaben zufolge bereits seit 2016 im Kampfsport, unter anderem mit dem in Paris lebenden PFL-Star Cédric Doumbé.

"Ich habe auf den größten Bühnen der Welt gespielt und alles im Fußball gewonnen", sagte Evra. Nun aber warte "eine ganz besondere Nacht" auf ihn. Sein Gegner steht noch nicht fest.

Allerdings hat Evra, der in seiner Karriere 81 Länderspiele bestritt und unter anderem für Manchester United und Juventus Turin spielte, einen Wunsch. Der ehemalige Kapitän von "Les Bleues" bot in den Sozialen Medien an, gegen Luis Suarez zu kämpfen. "Er kann mich sogar beißen", scherzte er.

Suarez hatte Evra 2011 rassistisch beleidigt und damit für einen Skandal gesorgt. Der Uruguayer, der für seine Biss-Attacken gegen Gegenspieler berüchtigt ist, war damals für acht Spiele gesperrt worden.