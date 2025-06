"Ablenkung" nach EM-Finale: Reitz heiratet am Wochenende

Rocco Reitz war nach dem EM-Finale am Boden zerstört, die Niederlage gegen England in der Verlängerung (2:3) hatte dem U21-Nationalspieler sichtbar zugesetzt. Wie gut, dass schnelle Abwechslung in Sicht ist. "Meine Hochzeit wartet am Wochenende. Ich hoffe, das lenkt mich ein bisschen ab", sagte der 23-Jährige von Borussia Mönchengladbach bei Sat.1.

Reitz ist seit Oktober 2024 mit Laura Pflipsen verlobt, der Tochter von Karlheinz Pflipsen. Der Ex-Nationalspieler hatte 1995 mit Gladbach den DFB-Pokal geholt.

Reitz war trotz der Niederlage aber auch stolz auf die deutsche Mannschaft, die ausgerechnet im Finale ihre erste Niederlage seit zwei Jahren kassierte. "Wir haben extrem viele Nachrichten bekommen, viele Glückwünsche. Auch von der A-Mannschaft, auch von anderen großen Spielern. Das ist schon beeindruckend und freut uns extrem", sagte der Mittelfeldspieler.

Ganz ähnlich ging es Antonio Di Salvo, auch der DFB-Trainer war hin- und hergerissen zwischen Frust und Stolz. "Ja, die Mannschaft ist traurig, aber ich kann ihr keinen Vorwurf machen. Ich bin ein stolzer Trainer", sagte der Coach.

Die deutsche Mannschaft hatte in Bratislava zunächst einen 0:2-Rückstand ausgeglichen, dann hatte Paul Nebel in der Nachspielzeit bei einem Lattenschuss (90.+3) sogar den Sieg auf dem Fuß. Nach dem 2:3-Rückstand in der Verlängerung traf auch Merlin Röhl (120.+1) die Latte.

"Der Fußballgott war heute nicht auf unserer Seite", sagte Di Salvo: "Die Mannschaft hat bis zum Schluss daran geglaubt, sie hat gekämpft und ist zurückgekommen. Aber das Quäntchen Glück war heute nicht auf unserer Seite, auch wenn wir in der ersten Halbzeit in der ein oder anderen Situation Glück gehabt haben."