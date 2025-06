Deutschland verliert das Finale der U21-EM auf dramatische Art und Weise. Nach dem Spiel gegen England mischt sich in die Enttäuschung aber auch Stolz. ran hat die Stimmen zum Spiel.

Vor dem Spiel noch war der Poker um Nick Woltemade das große Thema. DFB-Sportdirektor Rudi Völler und ran-Experte Markus Babbel haben da über die Situation des Stuttgarter Stürmers gesprochen.

Nach der dramatischen 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen England herrschte vor allem große Enttäuschung vor. Trainer Antonio Di Salvo und Mittelfeldspieler Rocco Reitz äußern sich auch über die schlechte erste Halbzeit des deutschen Teams.

ran hat die Stimmen zur Partie:

Nationaltrainer Antonio Di Salvo über ...

... sein Fazit nach dem Finale: "Der Dank geht an die Mannschaft, die bis zum Schluss dran geglaubt hat und gekämpft hat. Das Quäntchen Glück war heute nicht auf unserer Seite, auch wenn wir in der ersten Halbzeit in der einen oder anderen Situation Glück gehabt haben. Wir sind zurückzukommen und dann scheitert erst Paul Nebel in der 90. Minute und dann Merlin Röhl in der 120. Minute an der Latte. Der Fußball-Gott war heute nicht auf unserer Seite. Die Mannschaft ist traurig. Aber ich kann ihr keinen Vorwurf machen. Ich bin stolzer Trainer einer tollen U21."

... die schlechte erste Halbzeit: "Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff gehabt auf das Spiel und auf die Spieler. Wir haben viele Zweikämpfe verloren, waren immer zu spät dran. Aber schon in den zehn Minuten vor dem Anschlusstreffer hatten wir mehr Ballbesitz. In der Pause habe ich gesagt, dass wir dran bleiben sollen, dass wir dann Mann gegen Mann verteidigen müssen, um überhaupt in die Zweikämpfe zu kommen. Das haben wir dann gemacht."