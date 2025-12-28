- Anzeige -
Fussball

Real Madrid: Vinicius Junior vor Abschied? Dieser Star-Spieler soll wohl als Ersatz kommen

  • Veröffentlicht: 29.12.2025
  • 00:08 Uhr
  • ran

Endet das Kapitel von Vini Jr. bei Real Madrid in Kürze? Die "Königlichen" sollen offenbar bereits einen Transferplan ausgearbeitet haben.

Bei Real Madrid bereitet man sich offenbar bereits auf eine Zeit ohne Superstar Vinicius Junior vor.

Der Vertrag des Brasilianers läuft noch bis 2027. Die Gespräche um eine vorzeitige Verlängerung sind seit längerer Zeit jedoch ins Stocken geraten, da der Spieler offenbar zum Top-Verdiener aufsteigen will.

Für die "Königlichen" soll das aber wohl nicht in Betracht kommen und ein Verkauf entsprechend nicht ausgeschlossen sein, wenn sich beide Seiten nicht einigen können.

Nach Informationen des spanischen Radiosenders "Cadena SER" sollen die "Königlichen" mindestens 100 Millionen Euro an Ablöse für den Offensivspieler verlangen. Weiter heißt es, dass ein ablösefreier Abgang unbedingt verhindert werden soll und somit ein Abgang im kommenden Sommer naheliegend wäre.

Real Madrid: Kommt ein Mittelfeldstratege für die Vini-Millionen?

Der Bericht nennt auch, wie die Madrilenen die Millionen im Falle eines Verkaufs des Star-Spielers investieren wollen. Demnach sucht Real einen Mittelfeld-Regisseur, der die Lücke nach den Abgängen von Toni Kroos (Karriereende) und Luka Modric (AC Mailand) schließen kann.

Objekt der Begierde ist offenbar Vitinha von Paris Saint-Germain. Der Portugiese soll von den Scouts der "Königlichen" offenbar bereits seit Jahren intensiv beobachtet werden und wohl alle Anforderungen erfüllen.

Reals Bemühungen dürften sich aber schwierig gestalten. Vitinha steht beim amtierenden Champions-League-Sieger noch bis 2029 unter Vertrag. Inwieweit PSG den 25-Jährigen überhaupt ziehen lassen würde, ist fraglich.

