Endet das Kapitel von Vini Jr. bei Real Madrid in Kürze? Die "Königlichen" sollen offenbar bereits einen Transferplan ausgearbeitet haben.

Bei Real Madrid bereitet man sich offenbar bereits auf eine Zeit ohne Superstar Vinicius Junior vor.

Der Vertrag des Brasilianers läuft noch bis 2027. Die Gespräche um eine vorzeitige Verlängerung sind seit längerer Zeit jedoch ins Stocken geraten, da der Spieler offenbar zum Top-Verdiener aufsteigen will.

Für die "Königlichen" soll das aber wohl nicht in Betracht kommen und ein Verkauf entsprechend nicht ausgeschlossen sein, wenn sich beide Seiten nicht einigen können.

Nach Informationen des spanischen Radiosenders "Cadena SER" sollen die "Königlichen" mindestens 100 Millionen Euro an Ablöse für den Offensivspieler verlangen. Weiter heißt es, dass ein ablösefreier Abgang unbedingt verhindert werden soll und somit ein Abgang im kommenden Sommer naheliegend wäre.