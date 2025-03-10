Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 29. Dezember, 09:21 Uhr: Real Madrid wirbt offenbar um Nico Schlotterbeck +++ Im Poker um Nico Schlotterbeck meldet sich offenbar ein weiterer Weltklub an. Wie die "Bild" berichtet, steigt auch Real Madrid in das Werben um den deutschen Nationalspieler ein. Schlotterbeck steht bei Borussia Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag, der BVB will das Arbeitspapier mit dem 26-Jährigen unbedingt verlängern. Allerdings wird die aktuelle Situation um Schlotterbeck auch von anderen Klubs mit großem Interesse verfolgt. Der FC Barcelona soll ebenso Interesse zeigen wie Klubs aus der Premier League, auch der FC Bayern gilt als Kandidat für eine Schlotterbeck-Verpflichtung, sollte die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano scheitern.

+++ 24. Dezember, 08:08 Uhr: Preisschild für Adeyemi? Für diese Summe kann er wohl gehen +++ Die Beziehung zwischen Karim Adeyemi und Borussia Dortmund steht vor dem Ende. Nach seinem Ausraster im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ist die Stimmung beim Flügelstürmer am Tiefpunkt. Nun berichtet die "Bild" von einer Summe, für die der Nationalspieler offenbar gehen darf. Demnach soll der BVB ab einer Summe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Das entspricht dem Marktwert von Adeyemi. Allerdings: Angebote soll es noch keine geben. Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags gibt es jedoch erstmal nicht.

+++ 22. Dezember, 13:30 Uhr: Adeyemi-Wirbel begann schon auf dem Platz +++ Karim Adeyemi sorgte beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach für mächtig Aufsehen. Der Stürmer verließ bei der Auswechslung fluchend den Platz und musste von Sebastian Kehl zurückgehalten werden, weil er sofort in die Kabine abdampfen wollte. Offenbar war der BVB-Stürmer aber auch auf dem Feld schon mächtig geladen. Adeyemi wirkte - wohl auch aufgrund seiner unglücklichen Leistung - überdreht und musste immer wieder gebändigt werden. Laut "Sport Bild" musste Schiedsrichter Sven Jablonski mehrmals auf ihn einwirken. Dem Bericht zufolge versuchten auch Nico Schlotterbeck und Pascal Groß verzweifelt, ihren Kollegen zu beruhigen, gebracht hat es aber offenkundig wenig. Die BVB-Bosse werden sich nun beraten, wie sie in der Adeyemi-Causa weitermachen wollen. Dabei geht es wohl um eine Geldstrafe und die Frage, wie man dem Spieler Disziplin und Kontrolle beibringen kann. Auch interessant: Borussia Dortmund sollte Karim Adeyemi verkaufen - ein Kommentar Im Raum stehen könnte aber auch ein Verkauf. Interesse soll aus der Premier League bestehen. Selbst wenn Trainer Niko Kovac daran glaubt, Adeyemi in den Griff zu bekommen, ist seine Zukunft unsicherer denn je. Zu oft hat er den BVB mit fehlender Lernfähigkeit verärgert.

+++ 21. Dezember, 18:40 Uhr: Angelt sich ein Topklub schon im Winter Niklas Süle? +++ Schon zuletzt kamen Berichte auf, wonach der BVB den im Sommer auslaufenden Vertrag von Großverdiener Niklas Süle nicht verlängern werde. Nun hat die italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" den 30-Jährigen mit einem Winterwechsel zu einem Top-Klub in Verbindung gebracht. Demnach sei Süle ein guter Transferkandidat für die AC Milan. Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund: Immer Ärger mit dem BVB-Star Laut "Bild" sei ein Wechsel noch im Winter allerdings "in weiter Ferne", da Milan stattdessen Mario Gila von Lazio Rom und Axel Disasi vom FC Chelsea für die Verteidigung im Auge habe und sich Süles Jahresgehalt von bis zu 14 Millionen Euro ohnehin nicht leisten könne. Süle hatte am Freitag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach erst sein drittes Saisonspiel für den BVB bestritten und kam erstmals über 90 Minuten zum Einsatz.

+++ 18. Dezember, 18:08 Uhr: BVB-Bosse haken Anselmino-Verpflichtung wohl ab +++ Wie die "Sportbild" berichtet, hat Borussia Dortmund die Hoffnungen begraben, Aaron Anselmino nach seiner Leihe fest verpflichten zu können. Dem Bericht nach plant nämlich Anselminos Stammverein FC Chelsea ab der nächsten Saison mit dem Abwehrtalent aus Argentinien. Diesen Plan haben die Londoner den BVB-Bossen wohl unmissverständlich mitgeteilt. Angedeutet habe sich diese Entwicklung offenbar schon im Sommer 2025, als Chelsea dem BVB in den Verhandlungen keine Kaufoption im Rahmen des Leihdeals gewährte. Bei den Londonern hat Anselmino noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2031.

+++ 17. Dezember, 17:53 Uhr: Entscheidung um Süle-Zukunft ist wohl gefallen +++ Die Ära von Niklas Süle bei Borussia Dortmund dürfte wohl im Sommer 2026 enden. Laut "Bild" soll intern bereits feststehen, dass der Bundesligist den auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers nicht verlängern werde. Vielmehr soll statt einer Vertragsverlängerung mit dem angeblichen Großverdiener (kolportiertes Jahresgehalt von 14 Millionen Euro) schon intensiv nach einem möglichen Ersatz bzw. Nachfolger gefahndet werden. Sportlich ist Süle bereits zuletzt in Dortmund in eine Nebenrolle gerutscht, hat seinen Stammplatz in der Dreierkette verloren. Durch die Ausfälle einiger Innenverteidiger und die Afrika-Cup-Teilnahme von Ramy Bensebaini dürfte der 30-Jährige aber demnächst zurück ins Team rücken.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers