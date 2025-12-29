Zu Beginn der Vorweihnachtszeit hat sich Ronald Araujo wegen mentaler Probleme zurückgezogen. In einem Video der urugayischen Nationalmannschaft spricht der Defensivspieler über Weihnachten. Demnächst soll er wieder beim FC Barcelona trainieren.

Wochenlang war von Ronald Araujo nichts zu hören und zu sehen. Bis zum Heiligabend, als der wegen mentaler Probleme pausierende Profi des FC Barcelona in einem auf dem X-Account der uruguayischen Fußball-Nationalmannschaft verbreiteten Video über das Weihnachtsfest in seiner Familie spricht.

Darin verrät der 26-Jährige, dass er in seiner Kindheit seinen ersten richtigen Fußball geschenkt bekam. "Es war ein guter, ein originaler Ball von Nike", erinnert sich Araujo: "Meine Mutter hat dafür viel Geld ausgegeben." Sie habe ihm erzählt, dass er die ganze Nacht mit dem Ball im Arm verbracht habe.

Zuvor habe sie ihm Bälle gekauft, die sie sich leisten konnte, die jedoch ihre Schwächen hatten. Doch für diesen habe sie vorher gespart: "Diese Erinnerung bedeutet mir sehr viel."

Außerdem gibt der sichtlich gut gelaunte Verteidiger Einblick in die Weihnachts-Speisekarte im Hause Araujo: "Nach dem Asado (südamerikanisches Barbecue, d. Red.) will ich immer einen Kuchen mit Obstsalat von meiner Mutter. Heute gibt es Dulce de Leche und Schokolade – ich könnte locker drei Portionen essen.“

Unklar bleibt jedoch, wann die Aufnahmen im Kreis der Nationalmannschaft entstanden sind. Seinen letzten Einsatz für "La Celeste" hatte Araujo am 19. November beim 1:5 gegen die USA. Danach lief er noch zweimal für Barca auf, sah beim 0:3 beim FC Chelsea am 25. November noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte und meldete sich kurz darauf ab.