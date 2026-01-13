- Anzeige -
Real Madrid: Jürgen Klopp äußert sich über Trainer-Gerüchte

Jürgen Klopp schiebt den Gerüchten über einen Wechsel auf die Trainerbank von Real Madrid einen Riegel vor.

Jürgen Klopp hat eine mögliche Übernahme des Trainerpostens beim spanischen Rekordmeister Real Madrid wenig überraschend ausgeschlossen.

"Das hat mit mir gar nichts zu tun und hat in mir auch nichts ausgelöst", sagte der Head of Global Soccer von Red Bull in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf ServusTV über den Trainerwechsel bei Real.

Die Königlichen hatten sich am Montag vom ehemaligen Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso getrennt.

Klopp hatte zuletzt immer wieder betont, dass er keine Rückkehr auf die Bank plane.

Real Madrid: Klopp hat Mitleid mit Alonso

"Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selber bedeuten könnte", sagte der 58-Jährige jetzt, "weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist."

Alonsos Scheitern in Madrid wertete Klopp als "Zeichen, dass dort nicht alles zu 100 Prozent richtig ist".

Der Spanier sei ein "überragendes Trainertalent", habe es als Nachfolger der "Legende" Carlo Ancelotti, "der eine ganz bestimmte Art hatte, seine Fußballmannschaften zu trainieren", aber nicht leicht gehabt.

"Tut mir wirklich leid für ihn", ergänzte Klopp mit Blick auf Alonso, "denn ich halte ihn für einen großartigen Trainer."

