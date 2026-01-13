Real Madrid: Jürgen Klopp äußert sich über Trainer-Gerüchte

Jürgen Klopp schiebt den Gerüchten über einen Wechsel auf die Trainerbank von Real Madrid einen Riegel vor.

Jürgen Klopp hat eine mögliche Übernahme des Trainerpostens beim spanischen Rekordmeister Real Madrid wenig überraschend ausgeschlossen.

"Das hat mit mir gar nichts zu tun und hat in mir auch nichts ausgelöst", sagte der Head of Global Soccer von Red Bull in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf ServusTV über den Trainerwechsel bei Real.

Die Königlichen hatten sich am Montag vom ehemaligen Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso getrennt.

Klopp hatte zuletzt immer wieder betont, dass er keine Rückkehr auf die Bank plane.