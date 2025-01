Real Madrid: Vini Junior nach Tätlichkeit gegen Valencia für zwei Spiele gesperrt

Gegen den FC Valencia leistete sich Vinicius Junior eine Tätlichkeit. Nun steht seine Sperre fest.

Wegen seiner Roten Karte im Nachholspiel beim FC Valencia fehlt Vinicius Junior Real Madrid in den kommenden zwei Spielen in der spanischen Liga. Eine entsprechende Sperre sprach das Schiedsgericht des nationalen Verbandes RFEF aus.

Der brasilianische Superstar kann damit gegen UD Las Palmas (19. Januar) und bei Real Valladolid (26. Januar) nicht für die Königlichen spielen, darf aber am Donnerstag im Supercup gegen RCD Mallorca auflaufen.

Nach einer Provokation von Stole Dimitrievski hatte Schiedsrichter César Soto Grado dem Südamerikaner Rot gezeigt, da dieser gegen Valencias Torhüter mit einem Stoß in den Nacken reagiert hatte. Später zeigte sich Vinicius Junior reumütig. "Sorry und danke, Team", schrieb der Nationalspieler in den Sozialen Medien. Real gewann das Auswärtsspiel 2:1.