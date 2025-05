Matthäus: Defensivstärkung für Bayern wichtiger als Wirtz

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus warnt den neuen deutschen Meister Bayern München vor überstürzten Millionen-Investitionen in eine Verpflichtung von Mittelfeldstar Florian Wirtz. "Was wäre, wenn dann kein Geld mehr da wäre für Baustellen, die man vielleicht dringender schließen müsste? Bayerns wichtigste Baustelle ist die Defensive", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Aus Sicht des Kapitäns der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1990 hat in Bayerns Abwehr in der ausklingenden Saison "vieles nicht funktioniert". Deswegen riet Matthäus den Bayern zur ablösefreien Verpflichtung von Defensiv-Ass Jonathan Tah. Der im Vorjahr von den Bayern als zu teuer bewertete Nationalspieler vom Wirtz-Klub Bayer Leverkusen "gehört zu den Besten in Deutschland".

Doch auch in der Offensive besteht für die Bayern-Führung nach Meinung des 150-maligen Nationalspielers Handlungsbedarf. In diesem Mannschaftsteil der Münchner vermisst Matthäus einen "zweiten Strafraumspieler hinter Harry Kane" und generell "frischen Wind".

Nationalspieler Leroy Sané, betonte der 64-Jährige in diesem Zusammenhang, sei in seinen Leistungen zu "inkonstant". München brauche allerdings ganzjährig und "nicht nur in einem Drittel der Spiele" verlässliche Spieler. Vor diesem Hintergrund monierte Matthäus auch die Verletzungsanfälligkeit der inzwischen langjährigen Bayern-Profis Serge Gnabry und Kingsley Coman.

Insgesamt bewertete der TV-Experte die Saisonleistung seines Ex-Klubs trotz der Rückeroberung des Meistertitels lediglich als "befriedigend". Der frühe Pokal-K.o. und das Viertelfinal-Aus in der Champions League wären "zu wenig" gewesen.

Münchens Trainer Vincent Kompany bescheinigte der Franke trotz "Anteil an einigen schwachen Auftritten in der Königsklasse" über die Saison betrachtet "gute Arbeit". Der Belgier habe "Erfolg und Freude zurück in die Mannschaft gebracht".