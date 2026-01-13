- Anzeige -
Arbeloa wird nachfolger

Real Madrid: "War eine Ehre": Xabi Alonso verabschiedet sich ohne Groll

Xabi Alonso äußert sich nach dem Aus bei Real Madrid auf seinem Social Media-Kanal und zeigte dabei keine Negativität.

Xabi Alonso blickt nach der Trennung von Real Madrid ohne Groll auf seine kurze Amtszeit zurück.

"Diese berufliche Phase ist beendet, und es ist nicht so gelaufen, wie wir es gerne hätten", schrieb der Baske am Dienstag bei Instagram. Dennoch sei es "eine Ehre und eine Verantwortung" gewesen, die Königlichen zu trainieren.

Die Madrilenen gaben die Trennung am Montagabend nach der Clásico-Pleite im Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) bekannt. Diese sei in "gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, hieß es.

Alonso, der im Sommer mit hohen Erwartungen in Madrid gestartet war, dankte "dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung".

Real Madrid: Arbeloa als Nachfolger von Alonso

Er gehe "mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben", betonte der 44-Jährige, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal geführt hatte.

Álvaro Arbeloa, früher Alonsos Mitspieler bei Real und zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft, tritt die Nachfolge an.

Im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompié soll er am Mittwoch (21.00 Uhr) erstmals auf der Bank sitzen.

