Real Madrid: "War eine Ehre": Xabi Alonso verabschiedet sich ohne Groll

Xabi Alonso äußert sich nach dem Aus bei Real Madrid auf seinem Social Media-Kanal und zeigte dabei keine Negativität.

Xabi Alonso blickt nach der Trennung von Real Madrid ohne Groll auf seine kurze Amtszeit zurück.

"Diese berufliche Phase ist beendet, und es ist nicht so gelaufen, wie wir es gerne hätten", schrieb der Baske am Dienstag bei Instagram. Dennoch sei es "eine Ehre und eine Verantwortung" gewesen, die Königlichen zu trainieren.

Die Madrilenen gaben die Trennung am Montagabend nach der Clásico-Pleite im Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) bekannt. Diese sei in "gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, hieß es.

Alonso, der im Sommer mit hohen Erwartungen in Madrid gestartet war, dankte "dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung".