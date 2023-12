122 Heimspiele ungeschlagen: Roter Stern Belgrad übertrumpft Real Madrid

Anzeige

Mit dem 3:1 (1:1)-Sieg gegen den FK Mladost Lucani hat Roter Stern Belgrad das 122. Liga-Heimspiel ohne Niederlage überstanden und damit sogar Real Madrid übertrumpft.

Seit Jahren ist Roter Stern Belgrad in der serbischen Liga das Maß aller Dinge.

Der Champions-League-Teilnehmer, der in der laufenden Saison unter anderem gegen RB Leipzig und Manchester City spielt, hat zuletzt einmal mehr für Aufsehen gesorgt.

Roter Stern siegte in der serbischen Liga zuhause mit 3:1 (1:1) gegen den FK Mladost Lucani.

Dadurch ist der Hauptstadt-Klub in der Liga nun schon 122 Heimspiele in Folge ungeschlagen (110 Siege, zwölf Unentschieden), diese unglaubliche Serie begann am 30. April 2017 durch einem 2:0-Heimsieg gegen den FK Vojvodina Novi Sad.

Davor setzte es am 18. April 2017 im Belgrader Stadtderby gegen Partizan mit einem 1:3 die bis heute letzte Heimpleite in der serbischen Liga für Roter Stern Belgrad im von den Fans "Marakana" genannten Stadion, das offiziell allerdings Stadion Rajko Mitic heißt.