Sammelkarte von Lionel Messi erzielt Rekordwert - Brasilien-Legende Pelé abgelöst

  • Aktualisiert: 15.09.2025
  • 07:37 Uhr
Immer wieder werden Sammelkarten für gigantische Summen versteigert. Ein Panini-Bild des jungen Lionel Messi spülte jetzt ordentlich Geld in die Kassen.

Eine Sammelkarte mit dem jungen Lionel Messi hat bei einer Auktion den Rekordwert von 1,5 Millionen Dollar, umgerechnet 1,28 Millionen Euro, erzielt.

Das perfekt erhaltene Panini-Bildchen der Serie "Mega Cracks" aus der Saison 2004/05 übertraf laut "ESPN" die bisherige Höchstsumme für eine Fußball-Sammelkarte von 1,33 Millionen Dollar, die 2022 für ein Porträt des brasilianischen Idols Pelé des Herstellers Alifabolaget aus dem Jahr 1958 bezahlt worden war.

Die Spielzeit 2004/05 war Messis erste bei den Profis des FC Barcelona. Sein Ligadebüt hatte er im Oktober 2004 gegen den Stadtrivalen Espanyol gefeiert.

Basketball-Karte von Jordan und Bryant stellt Rekord auf

Sammelkarten erfreuen sich vor allem in den USA höchster Beliebtheit. Erst Ende August war ein Stück mit Unterschriften der Basketballlegenden Michael Jordan und Kobe Bryant für die Rekordsumme von 12,932 Millionen Dollar versteigert worden.

Den bisherigen Höchstpreis (12,6 Millionen) hatte eine Baseball-Sammelkarte erbracht, die den ehemaligen New-York-Yankees-Star Mickey Mantle zeigt.

