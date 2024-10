Saudi-Arabien trennt sich von Trainer Roberto Mancini - kommt jetzt Real-Legende Zinedine Zidane?

Saudi-Arabien möchte unbedingt an der kommenden Weltmeisterschaft teilnehmen. Die Qualifikation ist allerdings in Gefahr, deswegen muss der bisherige Trainer gehen. Der Name eines potenziellen Nachfolgers sorgt für Aufsehen.

Roberto Mancini ist nicht länger Fußball-Nationaltrainer von Saudi-Arabien.

Wie es in einem Statement auf dem offiziellen X-Account der saudischen Nationalmannschaft am Donnerstagabend hieß, haben sich der Verband und der 59-jährige Italiener "einvernehmlich" auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Ein neuer Trainer soll "in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden".

Angeblicher Wunschkandidat für die Nachfolge ist laut "Corriere della Sera" der ehemalige Real-Coach Zinedine Zidane. Dieser führte die Königlichen zu drei Champions-League-Triumphen in Folge.

Wahrscheinlicher dürften allerdings eine Verpflichtung von Al-Hazems Al Muhammadi oder eine Rückholaktion von Herve Renard sein.