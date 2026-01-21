Skiunfall: Matthäus muss operiert werden

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich bei einem Skiunfall verletzt und muss operiert werden. Das bestätigte der 64-Jährige am Mittwoch der Bild. Demnach sei der Weltmeister von 1990 im Skiurlaub in Oberlech am Arlberg (Österreich) auf einer eisigen Piste gestürzt und habe sich dabei einen doppelten Bänderriss in der rechten Schulter zugezogen. Am Donnerstag soll Matthäus in München operiert werden.

"Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite", sagte Matthäus: "Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert."

So aber wurde er von seiner Freundin nach München in die Praxis von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gefahren, der Arzt überwies Matthäus weiter an einen Schulterspezialisten. Zudem habe er sich "auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut", sagte Matthäus. Die OP Müsse nun schnell erfolgen, sei aber "wohl kein großer Eingriff". Dann könne er "bald wieder arbeiten".

Das Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) wird der TV-Experte definitiv verpassen. Nächstmöglicher Einsatz wäre am Samstag (18.30 Uhr) für Sky das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund.