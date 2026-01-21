Lothar Matthäus muss operiert werden - DFB-Legende hatte Skiunfall

Lothar Matthäus muss operiert werden. Der ehemalige Weltmeister hat sich bei einem Skiunfall verletzt.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich bei einem Skiunfall verletzt und muss operiert werden. Das bestätigte der 64-Jährige am Mittwoch der "Bild". Demnach sei der Weltmeister von 1990 im Skiurlaub in Oberlech am Arlberg (Österreich) auf einer eisigen Piste gestürzt und habe sich dabei einen doppelten Bänderriss in der rechten Schulter zugezogen. Am Donnerstag soll Matthäus in München operiert werden.

"Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite", sagte Matthäus: "Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert."