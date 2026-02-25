Snoop Dogg als Miteigentümer bei Swansea City euphorisch empfangen

Von der großen Olympia-Bühne ins beschauliche Südwales: Rapper Snoop Dogg hat nach seiner Rolle als "Ehrencoach" des Team USA bei den Winterspielen einen Abstecher in die zweite englische Fußball-Liga unternommen.

Bei seinem ersten Besuch seit seinem Einstieg als Miteigentümer bei Swansea City wurde Snoop Dogg vor dem Spiel gegen Preston North End euphorisch empfangen.

Die Fans schwenkten weiße Handtücher, während Snoop Dogg in weiß und mit einer Sonnenbrille bekleidet eine Ehrenrunde durch das Stadion drehte.