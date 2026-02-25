- Anzeige -
Nach Olympia-Trip

Snoop Dogg als Miteigentümer bei Swansea City euphorisch empfangen

© IMAGO/Shutterstock/SID/Kieran McManus

Von der großen Olympia-Bühne ins beschauliche Südwales: Rapper Snoop Dogg hat nach seiner Rolle als "Ehrencoach" des Team USA bei den Winterspielen einen Abstecher in die zweite englische Fußball-Liga unternommen.

Bei seinem ersten Besuch seit seinem Einstieg als Miteigentümer bei Swansea City wurde Snoop Dogg vor dem Spiel gegen Preston North End euphorisch empfangen.

Die Fans schwenkten weiße Handtücher, während Snoop Dogg in weiß und mit einer Sonnenbrille bekleidet eine Ehrenrunde durch das Stadion drehte.

Einen Heimsieg bekam der Superstar allerdings nicht zu sehen. Immerhin retteten die Swans beim 1:1 (0:1) spät einen Punkt, Liam Cullen glich in der fünften Minute der Nachspielzeit aus. Swansea bleibt damit im Tabellenmittelfeld.

Snoop Dogg hatte im vergangenen Jahr Anteile des früheren Erstligisten erworben, wie auch der ehemalige Ballon-d'Or-Gewinner Luka Modric oder die US-Fernsehmoderatorin Martha Stewart.

