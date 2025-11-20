Für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps wird es in den MLS-Playoffs jetzt so richtig ernst. Wie es für den Ex-Bayern-Star im kommenden Jahr weitergeht, steht bereits fest.

Für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps geht es in den Playoffs der Major League Soccer (MLS) ab jetzt um alles. Im Halbfinale der Western Conference treffen die Kanadier in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3:30 Uhr MEZ) auf den Los Angeles FC.

Alle kommenden Runden werden in jeweils einem Spiel entschieden - kein Netz, kein doppelter Boden, do or die. Er sehe sein Team für die anstehenden Spiele "sehr gut" aufgestellt, betonte Müller im Interview mit dem "kicker".

Der langjährige Profi des FC Bayern und Weltmeister von 2014 weiß, worauf es ankommt, um Titel zu gewinnen. "Vor allem agieren wir als Einheit auf dem Platz. Wir sind in allen Bereichen gut aufgestellt, ein paar wichtige Spieler kommen nach Verletzungen jetzt auch noch rechtzeitig zurück", blickt der 36-Jährige auf sein Team.