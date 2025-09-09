Thomas Tuchel: Ex-Premier League-Stürmer nennt England-Coach "unreif und dumm"

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel wurde von einem ehemaligen Premier League-Stürmer für dessen Kader-Nominierung stark kritisiert. von Mike Stiefelhagen Vier Spiele. Eine Tordifferenz von 8:0. Platz 1 in der Gruppe zur WM-Qualifikation. Normalerweise könnte man meinen, Thomas Tuchel hat den Job als Englands Nationaltrainer im Griff. Doch es kehrt keine Ruhe ein. Denn die Siege gegen Andorra (1:0 und 2:0) waren genauso überzeugend wie die vorigen gegen Albanien (2:0) und Lettland (3:0). Mit Serbien wartet jetzt der härteste Gegner auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Trotz der Ergebnisse wirkt der Fußball der "Three Lions" lethargisch. Nicht gefährlich. Mit wenig Power. Der ehemalige Premier League-Stürmer Troy Deeney, welcher selbst als Strafraummonster bekannt war, äußerte sich jetzt kritisch über die Nominierungspolitik des deutschen Coaches.

England: Deeney nennt Tuchel "unreif und dumm" Mit Harry Kane (FC Bayern München) und Ollie Watkins (Aston Villa) hat Tuchel nur zwei "echte" Stoßstürmer im Kader. Darauf angesprochen reagierte Tuchel sensibel und betont genug "gute Optionen" zu haben: "Jarrod Bowen kann dort spielen, Anthony Gordon hat für Newcastle dort gespielt. Also ich finde schon. Phil Foden kann als Neuer auflaufen und Morgan Rogers ebenfalls." Zudem nannte der 52-Jährige noch Marcus Rashford und ergänzte: "Lasst uns abwarten, wer seine Form findet und wer in der Premier League heiß läuft. Aber ja: Wir haben genug Feuerkraft." Für Deeney bei "talkSPORT" zu wenig: "Was er gesagt ist unreif und dumm, meiner Meinung nach. Denn er hat da nicht einen echten Stürmer aufgezählt. Von Rashford bis Rogers, da ist kein waschechter Stürmer dabei."

