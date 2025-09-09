Nach kader-Nominierung
Thomas Tuchel: Ex-Premier League-Stürmer nennt England-Coach "unreif und dumm"
- Veröffentlicht: 09.09.2025
- 08:12 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel wurde von einem ehemaligen Premier League-Stürmer für dessen Kader-Nominierung stark kritisiert.
Vier Spiele. Eine Tordifferenz von 8:0. Platz 1 in der Gruppe zur WM-Qualifikation. Normalerweise könnte man meinen, Thomas Tuchel hat den Job als Englands Nationaltrainer im Griff.
Doch es kehrt keine Ruhe ein. Denn die Siege gegen Andorra (1:0 und 2:0) waren genauso überzeugend wie die vorigen gegen Albanien (2:0) und Lettland (3:0). Mit Serbien wartet jetzt der härteste Gegner auf dem Weg zur Weltmeisterschaft.
Trotz der Ergebnisse wirkt der Fußball der "Three Lions" lethargisch. Nicht gefährlich. Mit wenig Power.
Der ehemalige Premier League-Stürmer Troy Deeney, welcher selbst als Strafraummonster bekannt war, äußerte sich jetzt kritisch über die Nominierungspolitik des deutschen Coaches.
England: Deeney nennt Tuchel "unreif und dumm"
Mit Harry Kane (FC Bayern München) und Ollie Watkins (Aston Villa) hat Tuchel nur zwei "echte" Stoßstürmer im Kader.
Darauf angesprochen reagierte Tuchel sensibel und betont genug "gute Optionen" zu haben: "Jarrod Bowen kann dort spielen, Anthony Gordon hat für Newcastle dort gespielt. Also ich finde schon. Phil Foden kann als Neuer auflaufen und Morgan Rogers ebenfalls."
Zudem nannte der 52-Jährige noch Marcus Rashford und ergänzte: "Lasst uns abwarten, wer seine Form findet und wer in der Premier League heiß läuft. Aber ja: Wir haben genug Feuerkraft."
Für Deeney bei "talkSPORT" zu wenig: "Was er gesagt ist unreif und dumm, meiner Meinung nach. Denn er hat da nicht einen echten Stürmer aufgezählt. Von Rashford bis Rogers, da ist kein waschechter Stürmer dabei."
Englands Stürmer: Deeney fordert Toney
Im erweiterten Tuchel-Kreis sei maximal noch Chelseas junger Neuzugang Liam Delap für den Sturm gedacht. Deeney sieht folgendes Szenario: "Wenn es Probleme gibt, wird er einfach irgendwelche von den Jungs da vorne reinrotieren. Und sollten wir verlieren, dann liegt die Entschuldigung schon parat: Wir hatten nicht genug Stürmer."
Deeney hingegen plädiert für Ivan Toney, welcher bereits sieben Länderspiele absolvierte und dabei ein Tor schoss. Der 29-Jährige spielt aktuell in der saudi-arabischen Liga.
Für Al-Ahli knipste Toney in der abgelaufenen Saison in 44 Partien 30 Mal. In dieser Spielzeit traf er in vier Begegnungen fünf Mal. Er ist dort also definitiv in Form.
Bei Englands Testspiel-Pleite gegen den Senegal (1:3) im Juni berief Tuchel Toney sogar und ließ ihn paar Minuten ran. Darauf folgte eine Nicht-Berücksichtigung bei der nächsten Kaderwahl. Deeney vermutet ein "persönliches Problem" mit dem Spieler.