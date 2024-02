Die internationalen Top-Ligen befinden sich inmitten der Meisterschaft. In den nächsten Monaten werden Titel gefeiert, Champions-League-Plätze vergeben und Abstiege betrauert - und Transfers eingetütet.

Aktuell ist das Transferfenster in den Top-Ligen geschlossen. Dennoch wird hinter den Kulissen bereits an den Kadern für die kommende Spielzeit gearbeitet. Dementsprechend kursieren bereits Gerüchte für das Transferfenster im Sommer 2024. ran fasst die internationalen Gerüchte und Deals zusammen.

Allerdings scheint der damals auf Rosen gebettete Neuzugang den Verantwortlichen bei United mittlerweile ein Dorn im Auge zu sein. In 70 Pflichtspielen kommt er auf neun Tore und vier Vorlagen. Zudem schrieb er abseits des Feldes im September vergangenen Jahres Negativ-Schlagzeilen - gegen ihn wurden schwere Vorwürfe der häuslichen Gewalt erhoben (mehr dazu hier ).

+++ 26. Februar, 11:00 Uhr: Alphonso Davies wohl mit Real Madrid einig +++

Laut "The Athletic" hat sich Real Madrid mündlich mit Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München geeinigt. Die Absprache soll sowohl für das kommende Transferfenster als auch für 2025 gültig sein, wenn der Vertrag des Kanadiers ausläuft.

Der FCB will einen ablösefreien Wechsel wohl verhindern und soll deshalb einen Verkauf in diesem Sommer präferieren. Doch Real will laut "Marca" nur 35 Millionen für Davies zahlen, dessen Marktwert sich auf 70 Millionen Euro beläuft.