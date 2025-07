Die bittere Niederlage im Halbfinale der Klub-WM war eine Ohrfeige für Real Madrid. Trainer Xabi Alonso spricht vom Beginn einer neuen Ära, für die ausgerechnet Gegner Paris Saint-Germain als Vorbild taugt.

Von Christian Stüwe

Es dauerte nur wenige Minuten, bis Real Madrid am Mittwoch in der Nachmittagshitze von East Rutherford, New Jersey, kapitulierte.

Nach kapitalen Fehlern von Raúl Asencio und Antonio Rüdiger führte Paris Saint-Germain im Halbfinale der Klub-WM 2:0 gegen die Königlichen, das Scoreboard im MetLife-Stadium zeigte zu diesem Zeitpunkt erst die neunte Spielminute an – doch die Partie war bereits entschieden.

PSG ließ die Königlichen laufen, jagte sie regelrecht über den Platz. Zu keinem Zeitpunkt machten die Spanier den Eindruck, die Partie drehen oder zumindest die Niederlage erträglicher gestalten zu können.

Mit 0:4 musste sich Real am Ende geschlagen geben und war damit noch gut bedient. Torwart Thibaut Courtois wehrte sich als einziger Spieler gegen das Debakel und verhinderte mit einigen starken Paraden eine noch höhere Niederlage.