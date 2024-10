Eine kuriose Szene um Tottenhams Micky van de Ven sorgt in England für Aufsehen. Hat sich der Ex-Wolfsburger auf dem Spielfeld in die Hose gemacht?

Beim 2:1-Sieg im EFL Cup gegen Manchester City wurde Tottenhams Micky van de Ven zur tragischen Figur in den Reihen der Londoner.

Der frühere Wolfsburger musste schon in der 14. Minute verletzungsbedingt und unter Tränen ausgewechselt werden.

Erneut dürfte er eine Oberschenkelverletzung erlitten haben, die ihn in der Vorsaison schon für mehrere Monate außer Gefecht setzte.

Über die Verletzung des Niederländers wurde anschließend in den sozialen Medien aber weniger diskutiert als über eine Szene rund um van de Ven kurz davor.

In einer Situation sah es nämlich so aus, als hätte sich der Verteidiger auf dem Spielfeld tatsächlich in die Hose gemacht.