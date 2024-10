Joshua Zirkzee war Manchester United im Sommer 40 Millionen Euro wert. Ein Investment, das sich bislang nicht ausgezahlt hat. Wo liegen die Probleme?

Joshua Zirkzee sollte mal wieder das bei Manchester United berühmt-berüchtigte "fehlende Puzzleteil" sein, um Erik Ten Hags System endlich erfolgreich umzusetzen. Genau wie zuvor Sofyan Amrabat, Mason Mount oder Casemiro die Heilsbringer für den seit Jahren kriselnden Premier League-Riesen sein sollten - keiner wusste zu überzeugen. Jüngstes Opfer ist nun der junge Zirkzee, Ex-Bayern-Talent, der bei den "Red Devils" den nächsten Karriereschritt machen wollte.

Doch zurück zum Anfang: In Manchester landete Zirkzee mit erheblichen Vorschusslorbeeren im Gepäck, nach einer Spielzeit mit 15 Scorern inklusive der ersten Champions League-Qualifikation jemals in der Emilia Romagna galt er als optimaler Spieler, um mit Rasmus Hojlund um die Stürmerposition zu konkurrieren.

Doch die in ihn gesetzten Hoffnungen vermochte der 23-Jährige noch nicht zu bestätigen. Nach elf Pflichtspieleinsätzen steht Zirkzee bei nur einem Torerfolg, die Kritik wird immer lauter. "Joshua Zirkzee ist nicht wirklich für die Premier League geeignet", soll ein hochrangiger Liga-Manager dem Portal "Talksport" gesagt haben.

"Vielleicht ist es eine Sache der Physis. Seine letzte Saison war in Italien – und das Tempo in dieser Liga ist nicht so hoch wie in der Premier League", legte der anonyme Manager nach. Doch es ist unfair, Joshua Zirkzee alleine für seine durchwachsenen Performances verantwortlich zu machen. Genauso wie Trainer Ten Hag, denn bei Manchester United muss sich grundsätzlich etwas ändern.