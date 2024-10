Nach Jahren der Mittelmäßigkeit bei Manchester United fand Jadon Sancho bei Ex-Klub Borussia Dortmund wieder in die Spur. Doch die "Red Devils" waren darüber gar nicht happy, im Gegenteil.

Für Manchester United war Jadon Sancho ein 85 Millionen Euro teures Missverständnis. In seinen ersten beiden Spielzeiten blieb er mit neun Treffern in 55 Partien weit unter seinen Möglichkeiten. Zu Beginn der Premier-League-Saison 2023/24 wurde er dann von Coach Erik ten Hag nach eines öffentlich ausgetragenen Streits suspendiert.

Da hätte man in Manchester doch eigentlich froh sein können, dass Sancho sein unbestreitbares Potenzial bei einer Winterleihe zu Ex-Klub Borussia Dortmund wieder aufblitzen ließ und entscheidender Faktor für den Finaleinzug in der Champions League war. Doch genau das Gegenteil war der Fall - zumindest laut einem Bericht von "ESPN".

Als Englands TV-Experten Owen Hargreaves und Rio Ferdinand nach Sanchos Fabelauftritt im CL-Halbfinale gegen PSG ins Schwärmen gerieten, wandte sich der englische Rekordmeister wohl an die beiden Ex-Nationalspieler und weitere hochrangige Experten: Es solle doch bitte nicht so positiv über den 24-Jährigen berichtet werden, schließlich rücke das Manchester United in ein schlechtes Licht.