TRANSFERMARKT

Deadline Day 2026 -  Transfer-Ticker: Neues Team für Ex-Spieler vom FC Bayern

  • Aktualisiert: 02.02.2026
  • 12:56 Uhr
  • ran.de/SID

Am 2. Februar 2026 endet die Winter-Transferperiode in den wichtigsten Ligen Europas. ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt.

Die Uhr für Europas Topteams läuft ab! Denn die Tore am Transfermarkt schließen in den meisten großen Ligen am 2. Februar 2026 um 20 Uhr.

Warum am 2. Februar? Weil der 31. Januar ein Samstag war und damit auf ein Wochenende fiel. Der Countdown läuft also.

Seit dem 1. Januar können die Klubs Spieler von anderen Vereinen verpflichten, nach dem 2. Februar sind nur noch Verpflichtungen von vereinslosen Spielern möglich. Allerdings gibt es auch Ligen wie Österreich, die Türkei oder die Schweiz, wo das Transferfenster später schließt.

ran zeigt die wichtigsten Wechsel und Gerüchte rund um den Deadline Day auf dem Transfermarkt.

+++ 2. Februar, 12:32 Uhr - Neues Team für Ex-Bayern-Flop +++

Von 2020 bis 2024 stand Bouna Sarr beim FC Bayern unter Vertrag, zum Einsatz kam der Außenverteidiger in München aber nur selten. Auch aufgrund von Verletzungen bestritt Sarr in dieser Zeit nur 16 Spiele in der Bundesliga und brachte es auf einen einzigen Scorerpunkt.

Nach Ablauf seines Vertrages beim FC Bayern im Sommer 2024 fand der 34-Jährige keinen neuen Verein - bis heute. Am Montag hat der französische Erstligist FC Metz Sarr unter Vertrag genommen. Das berichtet die Tageszeitung "L’Equipe".

Eineinhalb Jahre war Sarr ohne Verein, in den vergangenen Monaten hatte er bereits in Metz am Training teilgenommen. Der FC Bayern zahlte 2020 noch eine Ablöse von acht Millionen Euro für den Senegalesen - ob er nun seine Karriere wieder in Schwung bringen kann, wird spannend zu beobachten sein.

+++ 2. Februar, 10:10 Uhr - Brajan Gruda kehrt in die Bundesliga zurück +++

Ex-Mainzer Brajan Gruda kehrt nach Deutschland zurück. RB Leipzig leiht den U21-Shottingstar für die Rückrunde von Brighton & Hove Albion aus. Der Premier-League-Klub hatte im Sommer rund 31 Millionen Euro Ablöse überwiesen, um den  Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Gruda kam in der laufenden Saison zwar auf 20 Pflichtspieleinsätze, spielte aber nur knapp 900 Minuten. In Leipzig hofft er auf mehr Möglichkeiten. „Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topclub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir", wird Gruda in der Vereinsmitteilung zitiert.

Auch interessant: FC Bayern: HSV-Star "hätte man die Rote Karte geben müssen" - Ex-Schiedsrichter Urs Meier exklusiv

+++ 2. Februar, 07:30 Uhr - Wechselt Gosens? +++

Verlässt Robin Gosens die Serie A? So soll Nottingham Forest Interesse an dem Linksverteidiger haben, der aktuell bei der AC Florenz unter Vertrag steht. Das berichtet Transfer-Experte Gianluca Di Marzio. Demnach könnte der Premier-League-Klub einen Last-Minute-Vorstoß wagen.

Gosens blickt in Florenz auf 20 Pflichtspiele, war zwischendurch aber auch verletzt. Mit nur 17 Punkten belegt die Fiorentina nach 23 Spieltagen einen Abstiegsplatz.

+++ 2. Februar, 07:12 Uhr - Rückschlag für den FC Liverpool +++

Bitterer Rückschlag für den FC Liverpool. Lutsharel Geertruida wird wohl nicht an die Anfield Road wechseln. Das berichtet Sky Sports UK. Der 25-Jährige bleibt demnach aufgrund der Komplexität des Deals und der Kürze der Zeit beim FC Sunderland.

+++ 2. Februar, 06:34 Uhr - Kante verlässt Saudi-Arabien +++

N'Golo Kante wechselt in die Türkei. Wie Sky Sport berichtet, nimmt Fenerbahce Istanbul den Franzosen unter Vertrag. Der Mittelfeldspieler geht von Al-Ittihad in die Türkei, wo er einen Vertrag bis 2028 erhält. Die Ablöse soll bei vier Millionen Euro liegen.

