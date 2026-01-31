- Anzeige -
- Anzeige -
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN

FC Bayern München verliert Offensiv-Talent Adin Licina an Juventus Turin

  • Aktualisiert: 02.02.2026
  • 13:56 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München muss den Abgang eines Talents verkraften. Rechtsaußen Adin Licina schließt sich dem italienischen Topklub Juventus Turin an.

Abgang beim FC Bayern München: Offensivspieler Adin Licina verlässt mit sofortiger Wirkung den deutschen Rekordmeister und schließt sich Juventus Turin an.

Das bestätigten beide Vereine am Montag. Der 19-Jährige stand eigentlich noch bis Sommer in München unter Vertrag.

"Adin Licina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Eine Ablöse soll bei dem Wechsel nicht fließen, stattdessen sichert sich der FCB wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Licina künftig für Juve im Einsatz

Licina soll über die zweite Mannschaft der Alten Dame an die Profis herangeführt werden und bereits jetzt regelmäßig mit dem Team von Cheftrainer Luciano Spalletti trainieren.

Der junge Deutsche wird von Leaderbrock Sports vertreten, die im Jahr 2022 bereits Kenan Yildiz von München nach Turin transferiert haben.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
Mané wird dem BVB länger fehlen
News

Dortmunds Mané fehlt wohl länger

  • 02.02.2026
  • 14:44 Uhr
Gilardino holte in 23 Spielen nur einen Sieg
News

Italien: Pisa und Verona entlassen Trainer

  • 02.02.2026
  • 14:10 Uhr
imago images 1062753356
News

DFB-Schock! Für diesen Stammspieler ist die WM 2026 wohl gelaufen

  • 02.02.2026
  • 14:08 Uhr
Symbolfoto 3. Liga
News

"Stärker als je zuvor": Fan- und Finanzrekorde in 3. Liga

  • 02.02.2026
  • 14:08 Uhr
Maza fehlte bereits in Frankfurt
News

Maza fehlt Bayer - Hjulmand mit Titelhoffnungen

  • 02.02.2026
  • 13:58 Uhr
FC Bayern: HSV-Star "hätte man die Rote Karte geben müssen" - Ex-Schiedsrichter Urs Meier exklusiv.
News

Urs Meier: HSV-Star "hätte man Rot geben müssen"

  • 02.02.2026
  • 13:57 Uhr
Ab sofort bei der TSG: Luis Engelns
News

Hoffenheim holt Talent Engelns aus Paderborn

  • 02.02.2026
  • 13:50 Uhr
imago images 1045176343
News

Deadline Day live: Neues Team für Ex-Bayern-Flop

  • 02.02.2026
  • 12:56 Uhr
Zielscheibe der Inter-Fans: Emil Audero
News

Nach Böllerwurf auf Torwart: Inter-Fan wird festgenommen

  • 02.02.2026
  • 12:52 Uhr
Wird lange nicht mehr jubeln: Ivan Prtajin
News

FCK: Saisonende für Prtajin - Berisha soll als Ersatz kommen

  • 02.02.2026
  • 12:35 Uhr