FC Bayern München verliert Offensiv-Talent Adin Licina an Juventus Turin

Abgang beim FC Bayern München: Offensivspieler Adin Licina verlässt mit sofortiger Wirkung den deutschen Rekordmeister und schließt sich Juventus Turin an.

Das bestätigten beide Vereine am Montag. Der 19-Jährige stand eigentlich noch bis Sommer in München unter Vertrag.

"Adin Licina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Eine Ablöse soll bei dem Wechsel nicht fließen, stattdessen sichert sich der FCB wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent sowie ein Matching Right.