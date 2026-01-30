Deadline Day im Winter 2026: Wann schließen die Transferfenster in den Ligen?

Das Ende der Winter-Transferperiode rückt näher. Bis wann können Spieler noch in andere Ligen wechseln? ran hat alle Informationen.

Der Deadline-Day gehört zu den ereignisreichsten Tagen einer jeden Fußball-Saison.

Zwar ist der Tag vor allem während der Sommer-Transferperiode wild, doch auch im Winter gibt es immer wieder wichtige Deals.

Doch bis wann können Spieler in die verschiedenen Ligen wechseln?

ran hat alle Infos zu den wichtigsten Ligen zusammengefasst.