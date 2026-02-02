WM 2026: DFB-Schock! Für diesen Stammspieler ist die Weltmeisterschaft wohl gelaufen

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bleibt das Pech treu, ein neuerlicher Rückschlag durchkreuzt auch die Turnierpläne des Bundestrainers.

Marc-André ter Stegen wandte sich mit Schlusspfiff enttäuscht vom Geschehen ab. 0:1 beim Tabellenletzten Real Oviedo, das war so gar nicht nach dem Geschmack des Torhüters vom FC Girona.

Doch nach der ernüchternden Niederlage am vergangenen Samstag kam es noch viel schlimmer für ter Stegen: Nach einer neuerlichen Verletzung hängt der WM-Traum des ewigen Pechvogels am seidenen Faden, Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für das Turnier wohl umplanen.

Seine Nummer eins hat spanischen Medien zufolge eine schwerere Muskelverletzung erlitten und soll bis zu zwei Monate ausfallen. Sogar von einer möglichen weiteren Operation ist die Rede sowie davon, dass Girona die Leihgabe des FC Barcelona mittels einer Klausel wieder an ter Stegens Stammverein zurückgeben wolle. Das wäre wohl gleichbedeutend mit dem Platzen des WM-Traums des 33-Jährigen, für den Barcas Trainer Hansi Flick keine Verwendung hat.

"Ich weiß nichts weiter", sagte Flick am Montagmittag, als die Meldungen vom neuerlichen Rückschlag für ter Stegen gerade einmal eine Stunde alt waren. Er habe bislang weder mit ter Stegen selbst, noch mit Barcelonas Sportchef Deco gesprochen, "weil ich beim Training war". Deshalb wolle er "abwarten", ehe er sich genauer äußere. Nur so viel: "Er tut mir sehr leid, aber wir müssen die Ergebnisse abwarten und sehen, wie es ihm wirklich geht."